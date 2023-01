¿Una deuda con Telmex me puede enviar al Buró de Crédito?

En la actualidad, los servicios de telefonía e internet se han vuelto indispensables en los hogares de millones de mexicanos, principalmente para aquellos que estudian y trabajan. Sin embargo, deberle a Telmex puede causarte dolores de cabeza, pero ¿son capaces de reportarte a Buró de Crédito?

¿Telmex me puede enviar al Buró de Crédito?

Antes de resolver esta duda, debemos de comprender que sólo las financieras que tienen servicio contratado con Buró de Crédito pueden reportar tu estatus de deuda, misma que te afectará en el historial crediticio. No obstante, Telmex no es una financiera, lo que indica que en teoría no tiene la capacidad de reportar tus recibos de teléfono e internet vencidos.

Sin embargo, existe la opción de ser reportado por Telmex ante esta Sociedad de Información Crediticia, su recibes un préstamo por medio de Inbursa o compras a crédito a través de su tienda Claro Shop, ya que estás contratando un servicio financiero que se marcará en el reporte especial.

De esta forma, te puede generar un dolor de cabeza si pasaste por alto esta deuda, ya que en caso de solicitar un crédito ante un banco para comprar un auto o casa, te será negada por la mala referencia en el cumplimiento de tus deudas.

Por otro lado, un servicio que sí puede reportar ante Buró es la CFE (Comisión Federal de Electricidad), esto al no pagar tus recibos de luz, lo que significa que no sólo debes temer que te corten el servicio, también el limpiar tu historial, de la misma forma con el SAT (Servicio de Administración Tributaria), quien reportará a Buró tus deudas fiscales.

Finalmente, se recomienda no tener deudas en servicios de telefonía fija, ni de luz, al igual que los planes telefónicos, ya que todos tienen la capacidad de afectar tu perfil crediticio.

