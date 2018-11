¡Un pequeño error desató la locura! Walmart vende televisiones en mil pesos

Apenas iniciaba el Buen Fin y varios usuarios pudieron gozar de un error cometido por uno de los trabajadores en la sucursal de Walmart Toreo.

Como es tradición durante el Buen fin la tienda hizo cambio de carteles; sin embargo uno de ellos tuvo un error, la coma fue mal colocada en el precio, provocando que los televisores de 55 pulgadas de la marca Sharp se remataran de 0 mil 990 pesos a solo mil 099 pesos, este viernes.

Un aproximado de 200 unidades fueron vendidas con el remate accidental.

El punto a favor de la sucursal fue que tuvo una respuesta ordenada con los clientes, ya que no sólo respetó el precio si no que evitó la confrontación con los clientes quienes tomaron de la misma manera la respuesta de Walmart y no se violentaron, como en otras ocasiones.

Igual que el año pasado en una tienda de Soriana Híper en Chihuahua, donde distintos televisores presentaban un cartel con signos de caligrafía que confundían el punto con una coma, por lo que muchos consumidores al ver el precio de 10.990 y 6.990, exigieron la venta de los mismos en pesos y centavos.

La tienda explicó que se trataba de un error de tipografía y que la coma parecía un punto por lo que el precio correcto era 10,990 y 6,990 y debía leerse como millares que es lo lógico para este tipo de productos.

Por lo que los clientes llamaron a Profeco, quien los obligó a vender los aparatos electrónicos en 10 y 6 pesos, con 990 centavos.

Este tipo de errores es muy común en esta temporada, por la presión que ejerce el consumidor y porque al final del día quienes realizan el cambio de carteles para la temporada del Buen Fin son personas.