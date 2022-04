Uber Eats roba propina a repartidores de Domino’s Pizza

Un consumidor denunció en su cuenta de Twitter a Uber luego de recibir un pedido que realizó por la aplicación en Domino’s Pizza y llegarle con un mensaje de los repartidores de la app donde alerta que la plataforma les roba la propina si el usuario la realiza por ese medio.

De acuerdo a datos de Statista, a partir de 2019 y 2020, el uso promedio diario de las redes sociales de los usuarios de Internet a nivel mundial ascendió a 145 minutos por día, frente a los 142 minutos de 2018.

Existen diversas denuncias de los usuarios en estas plataformas, donde según de The Global State of Digital in 2019, un estudio de Hootsuite y We Are Social, detallan que cerca de 3 mil 484 billones de personas utilizan las redes sociales, esto representa un 45% de la población mundial.

Repartidor exhibe a Uber Eats

El repartidor de Uber exhibió a la aplicación por robarles las propinas, ya que a través de la red social Twitter, un usuario de Uber identificado como @jorge_jabbour exhibió a la aplicación por robarle las propinas a sus repartidores.

El internauta compartió una imagen del mensaje que recibió del repartidor de Domino´s Pizza que le llevó su pedido donde se puede leer: “no deje su propina por la app se la roba la empresa, provecho”.

Ante esta situación, el consumidor se extrañó por el mensaje y aprovechó de denunciar esa queja del repartidor de la aplicación ante la cuenta en Twitter de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿Cómo funcionan las propinas en Uber Eats?

Es importante recordar que, según las políticas de la aplicación si un usuario agregó un monto adicional para el “Socio Repartidor'' en la aplicación de Uber Eats, el total de tu pedido incluirá el monto”.

“No es obligatorio agregar un monto adicional, pero puedes agregar uno como una forma de agradecer al Socio Repartidor por sus esfuerzos. El 100% de cualquier cantidad adicional va al Socio Repartidor”, se lee en su portal digital.

