Turismo y Ciencia para Yucatán con el cráter de Chicxulub

Los Geoparques mundiales de la UNESCO son paisajes vivos y activos en los que la ciencia y las comunidades locales se benefician mutuamente, por lo que el senador José Carlos Ramírez Marín propuso ante el senado emprenda acciones para que el cráter de Chicxulub se incluya en el programa de Geoparque Mundiales de la Unesco, pues convencido de que es un proyecto que impulsará el desarrollo económico de los habitantes de esa zona.

Apoyado por los senadores Raúl Paz Alonso y Verónica Camino, hacen las gestiones necesarias para eso; por su parte localmente, la diputada Lila Frías Castillo presentó un proyecto de acuerdo para que el Congreso del Estado, exhorte al Servicio Geológico Mexicano a realizar las acciones para lograr la inclusión del cráter.

El Punto de Acuerdo aprobado explica que los Geoparques Mundiales de la Unesco exaltan el sentimiento de orgullo de la población y fortalecen su identificación con el área, a la vez que se estimula la creación de empresas locales, innovadoras, nuevos empleos y cursos de formación de alta calidad mediante el Geoturismo y la protección de los recursos geológicos de la zona.

Así, exploraciones científicas y actividades académicas que se den en el lugar, generarán derrama económica en beneficio de Chicxulub y los municipios alrededor incluyendo la costa y la zona henequenera.

“Los habitantes de Chicxulub viven con una economía precaria, basada en una decaída pesca ribereña y sujetos a los problemas inherentes a otras costas de México, y ya es tiempo que su riqueza fluya y el puerto despuenta hacia el turismo, lo que ayudara a su ecomonía“ expreso Ramírez Marín en su propuesta en el Senado de la República.

Puerto de Chicxulub entrada a Turismo e Investigación Científica

Dicha propuesta se pretende unir con proyectos como el Museo de Ciencias del Cráter de Chicxulub, ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, el Laboratorio de Geofísica de la UNAM, lo que hará de este sitio el más importante del país en el área de las Ciencias de la Tierra, además con esto se busca aumentar la conciencia de la geodiversidad y promover las mejores prácticas de protección, educación y turismo, que se traducirán en beneficios económicos de los habitantes de esa zona de Yucatán, pues empleos a través del geo turismo se generaran a más de la mitad de la población de dicha zona, trayendo un crecimiento en todas las áreas, la cual beneficiara al estado en general.

El cráter Chicxulub fue formado por el impacto de un asteroide hace 65.5 millones de años. Tiene 200 km. de diámetro, el impacto no sólo extinguió tres cuartas partes de las formas de vida sobre la Tierra hace millones de años, sino que su estructura tiene relaciones con las características geológicas actuales de la península de Yucatán, los flujos de agua sub- terránea, los cenotes, la intrusión de agua marina, etc, por lo que el impacto de Chicxulub marca uno de los eventos mayores en la evolución de la vida en la Tierra, con la transición de la era de los dinosaurios a la de los mamíferos, lo que permite estudiar mecanismos y procesos capaces de producir modificaciones globales en la atmósfera, hidrósfera, geósfera y biósfera, involucrados en las extinciones masivas de organismos y esto lo hace atractivo para investigaciones.

_Eliza Ongay