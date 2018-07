Tres de cada 10 autos tienen seguro en México

Antes de concluir con la época vacacional en este verano, es importante revisar que el coche se encuentre en buenas condiciones, además de que se tenga contratado un seguro para cualquier eventualidad.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dio a conocer que en México solo el 30%, es decir tres de cada 10 automóviles tienen asegurado su coche.

La compañía de seguros, Seguro X Kilómetro, explicó en un comunicado que las cifras son alarmantes. Las estadísticas de Notimex indican que por cada seis accidentes de tránsito hay un fallecido y de cada dos accidentes existe al menos un herido.

El Consejo Nacional de Población (Conapo), estima que el 87% de los accidentes automovilísticos son ocasionados por el conductos y tan sólo el 7.0% es debido a fallas mecánicas.

Alberto Ventosa Coghlan, director general de Seguro X Kilómetro, manifestó que al compararse las estadísticas de accidentes con el número de vehículos que tienen seguro, es preocupante, ya que la mayoría de los conductores no cuentan con ningún tipo de protección ante algún incidente.

La mayoría de las personas creen que no les pasará nada, que si se maneja con precaución se evitarán cualquier accidente. Lamentablemente esto no siempre es cierto, ya que gran porcentaje de las víctimas de accidentes no son culpables de lo ocurrido. De ahí la importancia de la prevención y la contratación de un seguro que se ajuste a las necesidades del cliente.

Las empresas de seguros se han adaptado a las necesidades de los clientes, por lo que la contratación de seguros ya puede realizarse desde el teléfono móvil y descargando la aplicación de las empresas.