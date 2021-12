Tras comprar de la refinería Deer Park ¿el precio de la gasolina bajará?

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles 22 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos, avaló la compra de la refinería Deer Park, y con esto, México podría tener una reducción el precio de la gasolina.

Pemex era dueño de la mitad de la refinería, por 596 millones de dólares y la compra se hizo con la premisa de que México tenga autosuficiencia energética.

Recordemos que AMLO ha criticado previamente que debido a las políticas energéticas de los sexenios anteriores, México exporta petróleo crudo e importa mucho combustible, defendiendo la acción como “vender naranjas y comprar jugos de naranja”, según dijoel tabasqueño.

En octubre de este año se dio a conocer que el precio del combustible subió 20% en México, por ello se están tomando medidas extraordinarios.

¿Bajarán precios de la gasolina?

La refinería podría bajar los costos del combustible

El gobierno del actual presidencia no ha confirmado que los precios de las gasolinas bajarán con la reciente compra de la refinería Deer Park, pero el presidente señaló que los precios de las gasolineras ya no aumentarán y se mantendrán en “Precios bajos”, por ello no habrá gasolinazos.

“Nos va a permitir mantener precios bajos en gasolina, diesel, turbosina y otros petrolíferos, porque tenemos capacidad para procesar nuestra materia prima”.

El director de Pemex, Octavio Romero, dijo a mediados de año que la adquisición de dicha refinería, detendrá los aumentos de precios, y “siempre se mantengan en una situación correcta”.

El precio del combustible en México tardará en mantenerse o bajar, por ello aunque se espera que en un futuro cercano esto beneficie a los mexicanos, la realidad es que n ose sabe cuando.

“Con esta refinería, con la nueva refinería de Dos Bocas y también con la coquizadora de Tula, estamos incrementando nuestra capacidad de refinación”.

El precio del combustible depende de los costos de producción y pese a que nuestro país es rico en petróleo, no hay tanta capacidad para convertirlo en combustible, por ello los costos aumentan en repetidas ocasiones.

¿Cuánto va a costar la gasolina mañana?

Los precios de un día a otro pueden cambiar

Para la Ciudad de México (CDMX), la magna costará 21.07 pesos el litro; Premios, 23.17 el litro; Diesel 22.05 pesos el litro. Pese a esto, las cifras podrían aumentar o variar, por lo que no es totalmente seguro.

El precio de la gasolina en los últimos 8 años ha subido más del 90% y después de tanto tiempo no ha podido establecerse pese al disgusto de la gente.

