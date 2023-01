Transferencias BBVA: ¿Qué pasa con tu dinero cuando hay fallas en el banco?

Recientemente varios clientes de BBVA México reportaron fallas en su banca electrónica, pues la app de BBVA Móvil no permitía hacer transferencias bancarias, lo que ha llevado a muchos clientes a preguntarse, qué pasa con su dinero cuando hay fallas en el banco, por eso en La Verdad Noticias te revelamos lo que debes saber.

Lo primero que debes saber es que cuando el sistema financiero se cae o no puede operar por este tipo de fallas, la economía se ve seriamente perjudicada, lo que desde luego genera malestar en la ciudadanía ya que les imposibilita realizar múltiples transacciones financieras.

Sin embargo, aunque la app de BBVA México falle no debes preocuparte, pues gracias a las medidas de seguridad que tiene la institución bancaria tu dinero estará seguro. Si realizaste una transferencia bancaria pero esta no se realizó por alguna falla, tu dinero permanecerá en tu cuenta y en caso que no sea así, puedes llamar a un asesor de BBVA, quien te ayudará a solucionar el problema y te dará un número de folio para darle seguimiento al caso.

¿Cómo funciona el sistema de transferencias que falló en BBVA?

La app de BBVA no permitía hacer transferencias electrónicas

Lo primero que debes saber es que BBVA presentó fallas en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), que opera el Banco de México (Banxico). SPEI es un sistema que permite a los cuentahabientes hacer en cuestión de segundos pagos electrónicos, también conocidos como transferencias electrónicas, esto a través de la banca por internet o banca móvil.

Este sistema permite hacer la transferencia de dinero de manera electrónica e inmediata entre participantes de la banca. Es gracias a ella que se pueden realizar pagos por ejemplo de colegiaturas, renta, enviar dinero a familiares, entre otros.

¿Por qué no se refleja mi transferencia BBVA?

La app de BBVA presentó fallas

Si recientemente hiciste una transferencia BBVA, pero el dinero no se vio reflejado en tu cuenta, debes saber que la aplicación móvil del banco sufrió algunas fallas en su sistema de transferencias, por lo que algunas personas no pudieron realizar sus pagos o enviar dinero a través de la app de BBVA, afortunadamente la institución bancaria aseguró que ya ha solucionado el problema.

