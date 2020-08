¡Toyota se desploma! COVID-19 reduce a la mitad sus ventas de vehículos

¡Toyota se desploma! COVID-19 reduce a la mitad las ventas de vehículos

Las ganancias de Toyota cayeron un 74% en el último trimestre, ya que la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 redujo las ventas de vehículos a aproximadamente la mitad de lo que vendió el principal fabricante de automóviles japonés el año anterior. Toyota Motor Corp. informó el jueves una ganancia de 158.8 mil millones de yenes (1.5 mil millones de dólares) en abril-junio, frente a los 619 mil millones de yenes en el mismo período del año pasado.

Toyota vendió casi 1.2 millones de vehículos a nivel mundial durante el trimestre hasta junio, por debajo de los 2.3 millones de vehículos del año pasado. Las ventas trimestrales cayeron un 40% a 4,6 billones de yenes (43,6 mil millones de dólares), casi en su totalidad debido al daño de la pandemia que resultó en bloqueos, paradas de producción e interrupciones de ventas, dijo la compañía de vehículos.

Las ventas de Toyota se vieron afectadas en casi todos los mercados mundiales, incluidos EE. UU., Japón y Europa. Las ventas comenzaron a recuperarse en China, donde el brote comenzó a fines del año pasado. Aunque todos los fabricantes de automóviles del mundo se han visto gravemente afectados por el brote, Toyota logró mantenerse durante el trimestre, destacando la resistencia del fabricante de los modelos de lujo Corolla subcompacto, Prius híbrido y Lexus.

Los rivales japoneses, Honda Motor Co. y Nissan Motor Co., así como General Motors Co., con sede en Detroit, cayeron en tinta roja en el último trimestre. Toyota proyecta una ganancia de 730 mil millones de yenes (6.9 mil millones de dólares) para el año fiscal hasta marzo de 2021, un 64% menos que el año fiscal anterior. Se espera que las ventas vuelvan gradualmente a niveles casi normales más adelante este año.

La empresa japonesa aumentó su pronóstico de ventas de vehículos para el año fiscal hasta marzo de 2021 a 7.2 millones de vehículos. Eso todavía está por debajo de los casi 9 millones de vehículos que Toyota vendió en el año fiscal anterior. La empresa también advirtió que persisten enormes incertidumbres sobre la pandemia. "El impacto de COVID-19 en Toyota es amplio, significativo y grave, y se espera que la debilidad continúe por el momento".

Toyota, que tiene negocios en todo el mundo, dijo que ya se habían implementado medidas en las plantas y otros lugares para mantener las infecciones bajo control, como mantener los asientos separados en las cafeterías de los trabajadores y evitar el diálogo cara a cara. Las plantas se mantendrán abiertas y funcionando con precaución dijeron funcionarios de la compañía.