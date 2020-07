Todo lo que tienes que saber sobre el Programa Recompensa Total Banorte

Al utilizar los beneficios y por el hecho de estar participando en el Programa Recompensa Total Banorte, el Tarjetahabiente acepta automáticamente y en su totalidad los Términos y Condiciones establecidos para el Programa, los cuales podrán ser modificados en cualquier momento por Banorte, incluyendo entre otros: modificación del monto de los Puntos Banorte requeridos para intercambiar una recompensa, límites para la acumulación, obtención, intercambio y/o redención de Puntos Banorte, suspensión temporal y/o cancelación de recompensas y/o Puntos Banorte.

Existen dos modalidades por las cuales puedes estar inscrito en el Programa Recompensa Total Banorte con distintos productos y esta información aplica para cualquier modalidad.

Inscripción al Programa Recompensa Total Banorte a partir de la primera compra:

Infinite

Platinum

AT&T Clásica

Empuje Negocios

Inscripción a petición del Tarjetahabiente y a partir de la primera compra, ambas condiciones se deben cumplir para concretar la inscripción:

Oro

Mujer Banorte Oro

Clásica

Si tiene una tarjeta de crédito que aparece en la lista de productos que participan, probablemente desde tu primera compra estas inscrito en el Programa Recompensa Total Banorte o en alguna llamada telefónica te ofrecieron participar en el programa y aceptaste y esta información es muy importante.

ATENCIÓN:

Esta información puede ser modificada en cualquier momento y sin previo aviso por la institución bancaria

Condiciones Generales

Todo lo que tienes que saber sobre el programa Recompensa Total Banorte

Recompensa Total Banorte es un Programa de recompensas creado, desarrollado y administrado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (en lo sucesivo Banorte), el cual se otorga únicamente para los clientes personas físicas, mayores de 18 años, con o sin actividad empresarial (en adelante el Tarjetahabiente o los Tarjetahabientes según corresponda), que mantengan vigente la relación de negocio derivada de la contratación de cualquiera de las tarjetas participantes y que estén inscritas en el Programa, por la que obtienen y acumulan Puntos Banorte, con base en el monto de las compras realizadas en México y en el extranjero, siempre y cuando los Términos y Condiciones de Programa sean cumplidos.

Banorte se reserva el derecho de modificar o terminar parcial o totalmente, según considere necesario, los reglamentos, normas, privilegios, beneficios y ofertas especiales del Programa Recompensa Total Banorte, a su discreción y sin previo aviso. Esto significa que Banorte puede rechazar la inscripción al Programa de aquellos Tarjetahabientes que tenga registrado cualquier incumplimiento con alguno de los productos y/o servicios de las tarjetas participantes, puede realizar cambios que afecten, por ejemplo, tarjetas participantes, las reglas para acreditar puntaje, los niveles de puntaje y las tablas para la obtención de las recompensas o dar de alta o baja a Socios Comerciales.

El Tarjetahabiente podrá solicitar su inscripción al Programa a través del Centro de Atención Telefónica de Recompensa Total Banorte.

No participan en el Programa las Tarjetas de Crédito Básica, Banorte Por Ti, Empresariales y de marca compartida, a menos de que se indique lo contrario.

La inscripción al Programa Recompensa Total Banorte no tiene costo.

Banorte se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento las características de participación del Programa, estableciendo nuevos perfiles de Tarjetahabientes y criterios de segmentación, así como un esquema de cobro anualizado por derecho de inscripción. En cualquiera de los casos Banorte dará aviso anticipadamente e informará a sus Tarjetahabientes el procedimiento a seguir en cualquiera de los casos.

Sólo podrá registrarse un Tarjetahabiente por producto participante. Los Puntos Banorte generados al amparo del Programa Recompensa Total Banorte serán registrados a favor del Tarjetahabiente Titular independientemente de que existan más participantes del producto en base al cual se hayan generado los Puntos Banorte.

En caso de que el Tarjetahabiente mantenga contratados dos o más tarjetas participantes, estas serán ligadas a su cuenta del Programa y acumulará en este último el total de los Puntos Banorte generados por el uso de sus tarjetas participantes. En caso que el Tarjetahabiente tenga una aclaración o duda sobre alguna tarjeta faltante debe solicitar a Banorte que dicha tarjeta sea agregada a su cuenta del Programa siempre y cuando sea una tarjeta participante, lo anterior puede realizarlo a través del Centro de Atención Telefónica Recompensa Total Banorte.

Todas las tarjetas participantes deben estar vigentes y al corriente en sus pagos al momento de que el Tarjetahabiente solicite los beneficios del Programa Recompensa Total Banorte.

El Tarjetahabiente podrá realizar la consulta de saldo de Puntos Banorte y aclaraciones a través del Centro de Atención Telefónica Recompensa Total Banorte lo anterior previa identificación del Tarjetahabiente.

Es obligación de los Tarjetahabientes el conocer y cumplir todas las reglas y políticas del Programa Recompensa Total Banorte y asumir la responsabilidad de actualizarse e informarse regularmente acerca de dicha reglamentación con el fin de conocer sus derechos y sus responsabilidades.

Acumulación de Puntos Banorte

Acumulación de Puntos Banorte

El Tarjetahabientes obtendrá Puntos Banorte por cada $10.00 (diez pesos 00/100 MN) de facturación derivado de los conceptos que más adelante se señalan.

La obtención de los Puntos Banorte es de conformidad a lo siguiente:

Tarjeta de Crédito

Infinite: 1.7 Puntos Banorte

Platinum: 1.25 Puntos Banorte

Oro y Mujer Banorte: 1.15 Puntos Banorte

Clásica, AT&T Clásica y Empuje: 1 (un) Punto Banorte

La generación de Puntos Banorte aplica para las Tarjetas Digitales y Adicionales ligadas al producto participante (Tarjeta Titular), en la inteligencia de que los Puntos Banorte generados se registrarán en la cuenta del Programa del Tarjetahabiente Titular.

Generan Puntos Banorte las compras directas en establecimientos, pago de productos y servicios por teléfono o Internet, compras en promoción de pagos diferidos (meses con y sin intereses) y cargos automáticos de cualquier monto sobre consumos realizados en México y el extranjero.

Los Puntos Banorte se acreditan de forma diaria en el Programa Recompensa Total Banorte de cada uno de los Tarjetahabientes.

Banorte procurará mantener una comunicación oportuna con todos los Tarjetahabientes, inscritos al Programa informando periódicamente, en los estados de cuenta de sus tarjetas participantes, un resumen de la actividad de su cuenta del Programa, en la inteligencia de que dichas tarjetas generen estados de cuenta.

Los Puntos Banorte generados al amparo del Programa Recompensa Total Banorte no tienen valor monetario de ningún tipo y está prohibida su venta, regalo o traspaso a cualquier otra cuenta de Programa que no sea la del Tarjetahabiente genere dichos Puntos Banorte.

Banorte se reserva el derecho de revisar los saldos del puntaje acumulado por los Tarjetahabientes en el Programa Recompensa Total Banorte. La generación de los Puntos Banorte puede suspenderse hasta resolver satisfactoriamente cualquier discrepancia o anomalía observada.

Banorte se reserva el derecho de descontar el puntaje erróneamente acreditado a un Tarjetahabiente al amparo del Programa Recompensa Total Banorte.

Los Tarjetahabientes podrán consultar su saldo en Puntos Banorte y los movimientos que realice en la página de Internet del Programa en www.recompensatotalbanorte.com

El Tarjetahabiente tendrá un plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte de su Estado de Cuenta, para manifestar ya sea por escrito o vía telefónica al Centro de Atención Telefónica de Recompensa Total Banorte cualquier pregunta, problema u objeción relativa al mismo. Transcurrido dicho plazo no procederá ninguna objeción o aclaración.

Vigencia de los Puntos Banorte

A partir del 01 de agosto de 2019, todos los Puntos Banorte tienen una vigencia de 5 (cinco) años contados a partir de la fecha en que se generen, ya sea por compras o consumos o bien por su generación natural de acuerdo al producto participante en el Programa Recompensa Total Banorte, en caso de no ser utilizados durante este período, los Puntos Banorte expirarán automáticamente y serán descontados del total que tiene registrado en su cuenta del Programa.

Para las Tarjetas Clásica, Clásica AT&T, Empuje Negocios, Oro y Mujer, los Puntos Banorte acumulados hasta el 31 de julio de 2019 conservarán su vigencia de 3 años.

Para las Tarjetas Platinum e Infinite, los Puntos Banorte conservan su vigencia de 5 años.

El vencimiento de los Puntos Banorte se regirá con base a un proceso de primeras entradas y primeras salidas.

La fecha de eliminación se hará a las 23:59:59 horas, del último día del mes.

El Tarjetahabiente es responsable de vigilar la vigencia de sus Puntos Banorte y utilizarlos antes de su vencimiento. Una vez eliminados, los Puntos Banorte no podrán ser abonados nuevamente a su cuenta del Programa.

Los Puntos Banorte acumulados en el Programa Recompensa Total Banorte, no son propiedad del Tarjetahabiente y perecen con la cancelación de sus tarjetas participantes y/o finalización del Programa.

Conceptos que no generan Puntos Banorte

No generan Puntos Banorte los siguientes conceptos:

Intereses ordinarios y moratorios.

Cargos por disposición de efectivo.

Cargos por gastos de cobranza.

Pagos en exceso de los cargos realizados a Tarjeta que generen saldo a favor.

Cargos por cheques devueltos y su respectiva comisión.

Cuotas anuales de la Tarjeta titular y adicionales.

Cargo por aclaración, quejas y reclamaciones que resulten improcedentes.

Impuestos.

Comisión por reposición de la Tarjeta.

Transferencia de saldos.

Planes de crédito de plazo fijo relacionados con la Tarjeta de Crédito.

Cheques de Conveniencia.

Cuasicash, mismos que de manera enunciativa más no limitativa son las transacciones realizadas en portales de juegos de azar o casinos.

Comisiones en general.

Cualquier otra cantidad que no involucre la adquisición de bienes o servicios con la Tarjeta de Crédito.

Reducción de Puntos Banorte

Los cargos registrados en las tarjetas participantes, derivados de bienes y/o servicios devueltos o cancelados, las compras o consumos derivados de fraudes con la tarjeta, aclaraciones o cualquier otro concepto que hubiera requerido la bonificación de los montos en la tarjeta, reducirán el número de Puntos Banorte acumulados en la cuenta del Programa Recompensas Total Banorte; así como la redención de los Puntos Banorte adquiridos al amparo del presente Programa.

Promociones Especiales

Banorte se reserva el derecho de adjudicar puntaje suplementario (bonos) con motivo de campañas promociónales puntuales, que serán oportunamente anunciadas a los Tarjetahabientes o por compensación o buena voluntad.

Para efectos de tales bonos de Puntos Banorte, Banorte se reserva el derecho de adjudicarlas a una porción o segmento de Tarjetahabientes, de acuerdo a los parámetros de una promoción específica o según se crea conveniente; sin que esto se convierta en una obligación de adjudicación para todos los Tarjetahabientes y para estos Puntos Banorte no existirán aclaraciones ni reclamaciones.

Recompensa Total Banorte es un Programa personalizado, el material sobre promociones especiales, se enviarán al último domicilio que el Tarjetahabiente haya registrado ante Banorte.

Redención de Puntos Banorte

Redención de Puntos Banorte

Los requisitos para la redención de Puntos Banorte son: ser un Tarjetahabiente activo en el Programa, tener los Puntos Banorte necesarios para obtener la recompensa deseada, al momento de presentar un mes sin pago, el Tarjetahabiente ya no puede hacer uso de los Puntos Banorte acumulados con ese producto participante.

Al acumular suficientes Puntos Banorte para la redención de una recompensa, solo el Tarjetahabiente Titular podrá hacer la respectiva solicitud en el Centro de Atención Telefónica de Recompensa Total Banorte o por medio de la página del Programa.

Luego de deducir el puntaje necesario, si existe una diferencia en Puntos Banorte a favor del Tarjetahabiente, Recompensa Total Banorte los mantendrá en su cuenta del Programa pudiéndose acumular durante el período estipulado en el apartado de vigencia de este documento.

Al tramitarse la solicitud de recompensa, el Tarjetahabiente acepta que se tomen y descuenten de su cuenta del Programa los Puntos Banorte necesarios correspondientes al beneficio solicitado, según las recompensas que estén vigentes en la fecha de la solicitud; descontándose con prioridad los Puntos Banorte más antiguos y que califiquen para la obtención de dicha recompensa.

Una vez que los Puntos Banorte hayan sido usados para solicitar cualquier recompensa, el Tarjetahabiente no podrá solicitar su devolución, conversión o acreditación a su cuenta del Programa de Recompensa Total Banorte.

Banorte podrá ofrecer en ciertas recompensas la opción de un pago combinado, pagando una parte con Puntos Banorte y una parte con cargo a la tarjeta participante del Tarjetahabiente, en cuyo caso se hará del conocimiento del Tarjetahabiente, así como el monto y el procedimiento correspondiente. Esta opción es a discreción de Banorte por lo que el Tarjetahabiente solo podrá utilizar dicha opción de pago bajo las condiciones que se establezcan. El porcentaje pagado con el producto participante también genera Puntos Banorte.

Banorte se reserva el derecho de modificar las condiciones de obtención de todos los beneficios, en especial las recompensas, bonificaciones y número de Puntos Banorte requeridos o de anular toda oferta de beneficio sin aviso previo y con efecto inmediato. La obtención de recompensas está sujeta a las restricciones establecidas para las mismas, estando éstas sujetas a disponibilidad.

La solicitud de recompensas como certificados, productos o servicios diversos deberá solicitarse al Centro de Atención Telefónica de Recompensa Total Banorte o por medio de la página del Programa y en ningún caso el Tarjetahabiente podrá obtenerlos directamente en las tiendas, comercios o establecimientos que los originan.

Catálogo en línea

El Tarjetahabiente está de acuerdo que la utilización del catálogo en línea se realiza bajo su propio riesgo y que los servicios y productos que se prestan y ofrecen en el catálogo en línea están sujetos a disponibilidad. Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente de la recompensa final.

Las recompensas mencionadas en el catálogo en línea son actualizadas de manera continua con base en la disponibilidad del producto y los posibles cambios que puedan darse en la industria y están sujetas a cambios en cualquier momento y podrán ofrecerse sustitutos cuando se encuentren descontinuadas las recompensas originales, todo esto sin previo aviso. El monto en Puntos Banorte para redimir las recompensas incluyen impuestos aplicables y cargos por manejo y envío.

Es responsabilidad del Tarjetahabiente corroborar y/o proporcionar la dirección correcta de entrega de las recompensas para no generar reenvíos, lo anterior al momento de hacer efectiva dicha recompensa y se requerirá que la persona que lo reciba sea mayor de 18 años y acreditar su identidad mediante identificación oficial.

El plazo para la entrega de las recompensas elegidas del catálogo será máximo 10 días hábiles, contados a partir de la solicitud del Tarjetahabiente y se realizarán por servicio de mensajería. El Tarjetahabiente contará con máximo 20 días hábiles contados desde que haga su redención para reportar recompensas no recibidas. En caso de no reclamarse las recompensas no entregadas, los Puntos Banorte no serán devueltos al Tarjetahabiente.

El tiempo de entrega se encuentra sujeto a disponibilidad de recompensas especiales, validar tiempos de entrega en la descripción de las recompensas.

Las recompensas serán entregadas únicamente en la República Mexicana.

Algunas recompensas requieren ensamblaje o servicios de instalación los cuáles no están incluidos.

Los Certificados/Monederos solicitados por el Tarjetahabiente, se entregarán inactivos por su seguridad. El Tarjetahabiente deberá llamar al Centro de Atención Telefónica de Recompensa Total Banorte para solicitar su activación. Es responsabilidad de Tarjetahabiente el buen uso del mismo. Una vez entregado el certificado en el domicilio proporcionado por el Tarjetahabiente, Recompensa Total Banorte no se hace responsable por el mal uso, pérdida o robo y este no podrá ser reemplazado.

Proceso de devolución de recompensas

Proceso de devolución de recompensas

El Tarjetahabiente deberá comunicarse al Centro de Atención Telefónica de Recompensa Total Banorte o enviar un correo a contacto@recompensatotalbanorte.net para generar un número de reporte para el seguimiento a su aclaración.

El Tarjetahabiente contará con 48 horas hábiles a partir de la entrega de la recompensa para reportar cualquier defecto de fabricación que presente, mal funcionamiento, se encuentre dañada por manejo de la mensajería o en caso de recibir recompensas incorrectas. Después de este plazo se establece como único responsable al fabricante de la recompensa, siempre y cuando el producto cuente con póliza de garantía expedida por el fabricante. Banorte actuará como facilitador/intermediario en el trámite de la garantía, proporcionando datos de centros de servicio.

La devolución de la recompensa procederá siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

Incluir el empaque original de la recompensa, accesorios, manual y documentos completos.

No contar con alteraciones o daños imputables al Tarjetahabiente.

Si la recompensa que reciba el Tarjetahabiente no es la que solicitó, contará con 5 días hábiles a partir de la recepción de la misma y deberá entregarla en el empaque original cerrado, incluyendo los sellos de garantía y no debe presentar muestras de maltrato o uso. Después de este plazo no procederá el reporte.

Cuando el Tarjetahabiente detecte accesorios faltantes de la recompensa el reporte deberá realizarse en las primeras 48 horas hábiles después de recibir la recompensa, así como el envío de evidencias de las recompensas, siguiendo los pasos indicados en el apartado Mensajería.

Mensajería

Banorte es responsable de las recompensas enviadas a través de sus operadores logísticos, por lo que se recomienda seguir los siguientes pasos para que el usuario reciba sus productos:

Rechazar la recompensa si la cinta del empaque muestra alteraciones o remiendos.

Rechazar la recompensa si el empaque se encuentra maltratado.

Reportar cualquier incidencia con la mensajería inmediatamente, desde cualquier parte de la República Mexicana al Centro de Atención Telefónica de Recompensa Total Banorte, el Tarjetahabiente cuenta con 48 horas para levantar el reporte.

Si el empaque se encuentra en perfectas condiciones y la recompensa se encuentra dañada, el Tarjetahabiente deberá comunicarse al Centro de Atención Telefónica de Recompensa Total Banorte o enviar un correo a contacto@recompensatotalbanorte.net, con la siguiente información:

Número de Pedido.

Nombre completo del Tarjetahabiente.

Números de contacto (Casa, Celular u oficina).

De 6 a 8 fotografías:

2 fotografías del empaque externo.

2 fotografías del empaque interno.

2 fotografías del producto con accesorios.

2 fotografías de la etiqueta de mensajería.

Términos y condiciones de viaje

Verifique los términos, las condiciones y los avisos indicados a continuación. El reembolso de recompensas o la compra de servicios turísticos suponen su aceptación de todos los términos, condiciones y notificaciones.

Travel Services es la agencia de viajes que ofrece los servicios de viajes al Programa Recompensa Total Banorte.

Términos y condiciones generales

1. La redención de recompensas incluidos como parte de su transacción se deducirán de la cuenta del Programa de recompensas.

2. Los pagos con tarjeta de crédito aparecerán en su resumen mensual de facturación de tarjeta como "CL *Trip Charges" o como un cargo de la aerolínea, el hotel, la empresa de alquiler de automóviles o el proveedor de servicios turísticos, del crucero o de la actividad que corresponda (cada uno de ellos aparecerá como "proveedor" y en forma colectiva, como "proveedores").http://www.airlinebaggagecosts.com.

3. Travel Services puede cancelar la reserva por falta de pago o por disputa sobre el pago, en cuyo caso aplicarán las sanciones regulares que impongan los Proveedores hasta el monto total de cada boleto/reserva.

4. Todas las reservas efectuadas por Travel Services deberán cumplir todas las leyes, normas y regulaciones aplicables de los Estados Unidos, incluidas, sin limitación alguna, las sanciones aprobadas por la Oficina de Control de los Activos Extranjeros. Dichas sanciones pueden impedir que Travel Services ofrezca viajes a personas o a destinos específicos. Para ayudar a cumplir las leyes, normas y regulaciones, Travel Services puede solicitarle información adicional. A su criterio exclusivo, Travel Services cancelará cualquier reserva hecha o que, de buena fe, se considere efectuada y que sea violatoria de las leyes de los Estados Unidos, sin más responsabilidad con el Tarjetahabiente que la de practicar un reembolso, si la ley lo permite.

5. CANCELACIONES Y CAMBIOS. Las reservas están sujetas a las reglas que cada proveedor defina para su itinerario. Algunas reservas no pueden cancelarse, otras pueden cancelarse o modificarse aplicando tarifas del Programa y/o tarifas del proveedor. De permitirse, los reembolsos pueden demorar hasta 90 días en procesarse y están sujetos a las políticas del proveedor individual. Todas las solicitudes de reembolso deben presentarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha de salida (origen) programada y todo documento negociable (es decir, boletos de aerolíneas, certificados o cupones amortizables, etc.) que se haya emitido debe devolverse a Travel Services antes de procesar cualquier reembolso.

Información general sobre viajes

1. Se solicita presentar una identificación oficial con foto al registrarse y debe coincidir con el nombre impreso en la reserva de todo el viaje. Debido a los requisitos de identificación real, su licencia de conducir o carnet de identificación podría no ser aceptado para viajar después de ciertas fechas. Para obtener la información más actualizada sobre los requisitos de identificación real, visite: https://www.dhs.gov/real-id. Si se tratase de un viaje internacional, se necesitará un pasaporte y en ciertos casos, una Visa; y posiblemente deba cumplir determinados requisitos de salud. Generalmente, los pasaportes necesitarán ser válidos durante un período específico (por ejemplo, seis meses) después de su fecha de regreso programada. Para consultar los requisitos de ingreso a un país extranjero, visite el Sitio http://travel.state.gov o comuníquese con la embajada/el consulado del país al cual viajará, incluidos los de los destinos de escala o de parada para determinar la documentación de ingreso y demás requisitos exigidos (como las vacunas que deberá aplicarse), incluso para el reingreso al país del cual partió. Es su responsabilidad obtener la identificación adecuada para viajar y cumplir todos los requisitos de cada punto de su itinerario, incluidos los destinos de escala o parada. Las empresas de transporte no pueden permitir que aborde un pasajero que no cuenta con la documentación requerida. Algunas empresas de transporte pueden pedirle que muestre la tarjeta de crédito que utilizó para pagar su(s) boleto(s).

2. Se podrá solicitar a los menores de 18 años que viajen con uno solo de los padres que cuenten con documentación adicional. Comuníquese con su aerolínea o con la embajada/el consultado del país del cual sale y con la embajada/el consultado del país al cual viajará para obtener información adicional.

3. Travel Services no cuenta con un conocimiento especial sobre la adecuación para personas con discapacidad en el caso de itinerarios de viaje. Asimismo, Travel Services no cuenta con conocimientos especiales sobre condiciones inseguras, peligros para la salud, amenazas climáticas o condiciones meteorológicas extremas en los destinos a los que pudiera viajar.

4. Para obtener información sobre posibles peligros en los destinos internacionales, Travel Services recomienda comunicarse con la sección de asesoramiento sobre viajes (Travel Advisory Section) del Departamento de Estado de los Estados Unidos al teléfono 001-202-647-5225.

5. Para obtener información médica, Travel Services recomienda comunicarse con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades al teléfono 001-800-232-4636. Para conocer los requisitos y peligros de salud en el extranjero, visite el Sitio http://www.cdc.gov/travel.

6. Las reservas de viajes están sujetas a las reglas de cada Proveedor incluido en su itinerario. La información y la descripción brindadas sobre los proveedores se consideran adecuadas, pero Travel Services no otorga ninguna representación o garantía en relación con la información o la descripción.

7. El(Los) boleto(s) del pasajero, al emitirse o ser reservado de manera electrónica, constituirá(n) el único contrato entre el Proveedor y el comprador y/o pasajero. Travel Services no será responsable de las acciones u omisiones del Proveedor.

8. Travel Services no será responsable de ningún crédito o comprobante emitido por cualquier Proveedor, y todas las consultas o controversias que pudiera tener en relación con un crédito o comprobante deberán consultarse directamente con el Proveedor.

9. Las solicitudes especiales efectuadas a un Proveedor se realizarán únicamente mediante solicitud y no podrán ser garantizadas. Se podrán aplicar tarifas, impuestos y cargos, según la solicitud del servicio.

10. En ciertos itinerarios no se permiten mejoras de categoría. Consulte directamente al Proveedor.

11. Las políticas del Proveedor están sujetas a cambios en cualquier momento y sin previo aviso.

12. Travel Services no se responsabiliza por la pérdida o el daño en el equipaje.

13. Ciertos tipos de cambio no permiten créditos para programas de viajeros frecuentes de aerolíneas ni para programas de lealtad para hoteles o automóviles.

TE PUEDE INTERESAR: Infonavit: Si vas a comprar una vivienda a crédito toma en cuenta estos consejos

Materiales peligrosos

1. Las leyes federales prohíben a las personas llevar materiales peligrosos abordo de aeronaves en equipajes o consigo. La violación de esa disposición puede llevar a una pena de cinco años de prisión o multas de $250.000 USD o más. Entre los materiales peligrosos se encuentran explosivos, gases comprimidos, líquidos y sólidos inflamables, oxidantes, venenos, materiales corrosivos y radiactivos. Ejemplos: pinturas, fluido de encendedor, pirotecnia, gases lacrimógenos, botellas de oxígeno y radiofármacos.

2. Estas son excepciones especiales para pequeñas cantidades (de hasta 70 onzas [2kg en total]) de artículos de aseo o medicamentos que puede llevar en su equipaje, así como también determinados materiales para fumar que puede llevar consigo. Para más información, comuníquese directamente con la aerolínea.

Tarifas de equipaje

Las políticas y tarifas de equipaje, en el caso de equipaje documentado y de mano, varían según el proveedor. Algunos proveedores cobran una tarifa por la primera y/o por la segunda maleta despachada de tamaño estándar. Consulte a su proveedor sobre cargos por equipaje, límites de tamaño, peso y demás restricciones. Puede encontrar una lista de los proveedores de transporte aéreo y sus tarifas de equipaje documentado en http://www.airlinebaggagecosts.com.

Impuestos en el lugar de destino

Los impuestos de entrada o salida establecidos por el gobierno como obligatorios pueden no estar incluidos en los impuestos del boleto. Los pasajeros deberían estar preparados para abonar esos impuestos en efectivo, en moneda local y en el lugar.

Términos y condiciones de la aerolínea

1. Los boletos de la aerolínea NO SON REEMBOLSABLES y NO PUEDEN CAMBIARSE, salvo que lo permitan los términos de la tarifa de transporte y, si lo permitieran, estarán sujetos a las reglas de la aerolínea, a las penalidades de la aerolínea hasta el monto total de cada boleto y, en el caso de un boleto modificado, a los cargos por la diferencia de la tarifa de transporte. Del mismo modo, podrán estar sujetos a las tarifas del programa.

2. Un pequeño grupo de proveedores de transporte aéreo podría requerir que Travel Services confirme la disponibilidad de vuelo al realizar la reserva. Si surge algún problema con la disponibilidad del vuelo, un representante de viajes se comunicará con usted dentro de las 24 horas para coordinar una solución alternativa sin costo adicional.

3. En ciertas ocasiones, las aerolíneas pueden emitir un crédito a su favor en lugar de un reembolso, según las reglas relativas a las tarifas de transporte relacionadas con la reserva individual. Si una aerolínea emite un crédito, lo hará en nombre de la persona que aparecía como pasajero en el registro de la reserva original. Ese crédito podrá utilizarse para el pago de la reserva de un nuevo viaje siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: a) la nueva reserva deberá encontrarse a nombre del mismo pasajero que el de la reserva cancelada; b) la nueva reserva deberá realizarse en la misma aerolínea en que se realizó la reserva original; c) todo viaje relacionado con el nuevo viaje deberá completarse antes de la fecha especificada por la aerolínea, la cual estará determinada por las reglas relativas a las tarifas de transporte del boleto original y a la clase de servicio original; d) usted será responsable de abonar todo cambio de divisas cobrado por la aerolínea que esté relacionado con la realización de una nueva reserva. Asimismo, será responsable de abonar todo cargo adicional, tarifas o incremento en el boleto; e) los créditos no podrán aplicarse a una reserva existente; f) si el reembolso o crédito no fue emitido por el proveedor, la reserva cancelada no será válida para su uso en el futuro.

4. Las aerolíneas pueden imponer costos y tarifas adicionales por equipaje, comidas, bebidas y demás servicios. Usted tendrá la exclusiva responsabilidad por el pago de dichos costos.

5. Los boletos que no se hayan utilizado no tendrán valor si no se los cancela antes de la fecha de salida programada.

6. Los boletos no pueden reasignarse o transferirse a un pasajero o a una aerolínea diferente.

7. Los cronogramas de vuelos están sujetos a modificaciones. Travel Services no se responsabiliza por las modificaciones de los cronogramas ni por la notificación sobre tales modificaciones. En el caso de vuelos de cabotaje, confirme el horario de salida programado al menos 48 horas antes de la salida y, en el caso de vuelos internacionales, al menos 72 horas antes de la salida, para verificar si su cronograma de vuelo ha sufrido modificaciones.

8. La falta de uso de una reserva puede ocasionar la cancelación automática de todas las reservas continuas y de devolución. Tenga en cuenta que deberá dar aviso a su proveedor de transporte si sus planes de viaje se modifican durante el trayecto.

9. Verifique con cada aerolínea los requisitos específicos de embarque y de registro de entrada. Los vuelos de las aerolíneas pueden estar sobrevendidos y existe una pequeña posibilidad de que un asiento no esté disponible en un vuelo en el que haya confirmado su reserva. Si esto sucede, la aerolínea coordinará una solución alternativa para usted.

10. Puede que su itinerario incluya aviones turbopropulsados. Las aerolíneas se reservan el derecho de modificar el equipo de aeronave sin aviso previo al cliente ni a la agencia de viajes donde se efectuó la reserva.

11. Si en su itinerario hay un vuelo de código compartido (un vuelo compartido por dos o más aerolíneas), los pasajeros deberán realizar el registro de su llegada con la aerolínea correspondiente el día de salida del vuelo.

12. Todos los boletos se emitirán al momento de reservarlos como boletos electrónicos, salvo que no haya boletos electrónicos disponibles debido a restricciones impuestas por la aerolínea. Si no hay boletos electrónicos disponibles, se le podrán imponer gastos de envío y manipulación. Todos los boletos en papel se enviarán dentro de las siguientes 48 horas.

13. En caso de pérdida, robo o destrucción de su boleto impreso, comuníquese de inmediato con Travel Services para obtener detalles acerca de cómo procesar su reclamo. Puede ocurrir que necesite comprar un nuevo boleto de viaje mientras espera un reembolso o crédito permitidos. Usted será responsable del pago por la pérdida, el robo o la destrucción de boletos, salvo que el proveedor de transporte emita un reembolso o crédito.

14. La asignación anticipada de asientos, si la aerolínea lo permitiera y estuviera disponible, no está garantizada. Consulte a la aerolínea sobre sus tarjetas de embarque.

15. Consulte el sitio http://www.dot.gov/office-policy/aviation-policy/aircraft-disinsection-requirements para conocer detalles sobre el uso de insecticidas en determinadas aeronaves.

16. Consulte a su proveedor de transporte aéreo para obtener información sobre las limitaciones de responsabilidad de la aerolínea, la responsabilidad por equipaje y demás regulaciones del Convenio de Montreal y otras regulaciones.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Nunca usaste tu crédito Infonavit? Puedes reclamarlo

Términos y condiciones del hotel

1. Las habitaciones de hotel NO SON REEMBOLSABLES y NO SON CAMBIABLES, a menos que lo permitan los términos de la descripción de la habitación/tarifa. Consulte detenidamente los términos antes de hacer una reserva de hotel para conocer los detalles de las cancelaciones o modificaciones de términos y tarifas. En el caso de las habitaciones no reembolsables, si cambia o cancela su reserva en cualquier momento, se le facturará el monto total de la reserva de esa habitación junto con los impuestos correspondientes a la estadía completa.

2. Si se permitiesen, las cancelaciones o modificaciones que se reciban en cualquier momento pueden estar sujetas a una tarifa del programa, además de las tarifas aplicables del proveedor. Esas tarifas aparecerán reflejadas en el resumen mensual de su tarjeta como «CL *Trip Charges».

3. No se permite reservar más de 9 habitaciones en el mismo hotel y en las mismas fechas, incluso aunque todas las fechas no sean idénticas. Si determinamos que usted ha reservado más de 9 habitaciones en reservas separadas, tales reservas estarán sujetas a cancelación y se le imputarán tarifas de cancelación aplicables de conformidad con la descripción de tarifas.

4. Las reservas de habitaciones de hotel no pueden transferirse o reasignarse a otro viajero, y no pueden revenderse. Si determinamos que usted ha transferido o revendido una reserva, tal reserva estará sujeta a cancelación y se le imputarán tarifas de cancelación aplicables de conformidad con la descripción de tarifas.

5. Las habitaciones reservadas no utilizadas no son reembolsables y ocasionarán la pérdida de todos los pagos efectuados y de los Puntos Banorte utilizados por usted en relación con la reserva, sin crédito pagadero. Si cree que puede llegar tarde a un hotel, comuníquese directamente con el hotel para acordar la llegada tardía, si fuera posible. Los horarios reales de "llegada tardía" varían según cada hotel.

6. La salida temprana de un hotel no está sujeta a reembolsos.

7. Comuníquese con Travel Services a través del número indicado en su itinerario para todas las solicitudes de cancelaciones o modificaciones. Las cancelaciones o modificaciones que efectúa el hotel en forma directa pueden ocasionar tarifas adicionales y/o la pérdida de cualquier reembolso debido. Al cancelar reservas de hotel, conserve su número de cancelación para que no le imputen cargos de cancelación si el hotel comete algún error.

8. Se exige presentar una identificación con foto emitida por el gobierno correspondiente al efectuar el registro de llegada. El nombre impreso en la identificación deberá coincidir con el nombre que aparezca en la reserva. Algunos lugares requieren una edad mínima para realizar el registro de entrada.

9. Las políticas respecto de los niños varían según el hotel. Por favor, póngase en contacto con el hotel directamente para saber si se ofrecen beneficios o hay restricciones para niños.

10. Las reservas de hotel incluyen únicamente la habitación y los impuestos de hotel aplicables. Los cargos adicionales de hotel, por ejemplo, las tarifas de complejos turísticos, los recargos por uso de energía eléctrica y los cargos por contingencias que pudieran surgir no están incluidos en su tarifa de reserva y deberán abonarse directamente en el hotel. Los cargos por contingencias pueden incluir, entre otros, tarifas de estacionamiento, cuidado de niños, servicio de habitación, tarifas telefónicas o por uso de Internet, películas en las habitaciones, cargos por minibar y propinas.

11. Debido a las políticas del proveedor de hotel aplicables a nuestras tarifas preferenciales, puede ocurrir que no se informe su nombre al hotel sino hasta 24 horas antes de su llegada. Comuníquese directamente con Travel Services por cualquier solicitud especial, como el tipo de cama, preferencias para fumadores o comodidades en la habitación. Las solicitudes especiales están sujetas a disponibilidad en el hotel.

12. El hotel podrá solicitar una tarjeta de crédito a nombre de uno de los huéspedes, o bien un depósito en efectivo al registrarse en el hotel.

13. Las reservas no incluyen servicios que no se hayan especificado en la confirmación de la reserva.

14. Se realizarán intentos razonables por notificar a los huéspedes sobre renovaciones o acondicionamientos en el hotel si Travel Services toma conocimiento de ello. Sin embargo, Travel Services no será responsable de la falta de notificación ni de los daños que pudieran surgir a causa de renovaciones o acondicionamientos.

TE PUEDE INTERESAR: Estos datos necesitas saber sobre tu precalificación Infonavit

Términos y condiciones relativas al alquiler de automóviles

1. Las cancelaciones o modificaciones recibidas en cualquier momento están sujetas a las políticas y tarifas de cancelación del proveedor, que podrían incluir la totalidad del monto de la reserva y podrían estar sujetas a una tarifa del programa. Esas tarifas aparecerán en el resumen mensual de su tarjeta como «CL *Trip Charges».

2. Las renta de autos no utilizadas no son reembolsables y ocasionarán la pérdida total de cualquier pago efectuado y de los Punto Banorte utilizados por usted en relación con la reserva, sin crédito pagadero.

3. La devolución temprana de un automóvil de alquiler no permite reembolsos.

4. Todo impuesto, tarifa y recargo adicionales están sujetos a modificaciones sin previo aviso, pueden variar por ubicación y se le podrán cobrar al Tarjetahabiente a la entrega del vehículo.

5. Las tarifas de alquiler se consideran por períodos de 24 horas y pueden estar sujetas a tarifas adicionales según el horario de devolución, lo cual incluye, por ejemplo, los cargos de alquiler por hora, que serán facturados directamente por la empresa de alquiler de automóviles. Determinados alquileres de automóviles pueden tener un período de alquiler mínimo. Todos aquellos alquileres con una extensión menor a los días de alquiler mínimos requeridos podrán facturarse según la tarifa del período mínimo de alquiler.

6. Las tarifas de alquiler de automóviles que se contratan con anticipación en los Estados Unidos incluyen tarifas, impuestos y millaje ilimitados. Las tarifas de alquiler de automóviles que se contratan fuera de los Estados Unidos pueden no incluir tarifas, impuestos y millaje ilimitados. Esta cuestión se evaluará directamente en la ubicación de la empresa de alquiler de automóviles. La empresa de alquiler de automóviles factura en forma directa los cargos, y las tarifas están sujetas a modificaciones.

7. Los cargos por servicios opcionales, por ejemplo, renuncias a seguros, combustible, conductores adicionales o menores de edad y cargos por equipos especiales no están incluidos en el alquiler y deberán abonarse directamente a la empresa de alquiler de automóviles.

8. Travel Services no garantiza un color, modelo o marca específicos de los vehículos, sea cual fuera el vehículo reservado.

9. Podrán aplicarse restricciones geográficas y transfronterizas.

10. Quienes alquilen automóviles deberán cumplir el requisito mínimo (y máximo, si corresponde) de edad correspondiente al lugar donde se alquile el automóvil, deberán contar con licencia de conducir válida y una tarjeta de crédito. Algunos proveedores exigen, también, presentar un registro de buenos antecedentes de manejo. La mayoría de las empresas de alquiler de automóviles no aceptan tarjetas de débito. Algunos proveedores cobran un recargo en el caso de conductores que se encuentran en un determinado rango de edades. Los proveedores se reservan el derecho de negar el alquiler de un automóvil por cualquier motivo, incluso en el caso de presentar registros de buenos antecedentes de manejo.

11. Los alquileres que se efectúen fuera de su país de residencia pueden requerir una licencia de conducir internacional o el cumplimiento de otros requisitos locales.

12. No se permiten los alquileres de ida.

13. Los reembolsos vinculados al servicio de alquiler de automóviles pueden no estar disponibles en todas las ubicaciones y destinos.

14. Quienes alquilen automóviles para utilizarlos en forma local o quienes conduzcan fuera del estado/país pueden estar sujetos a restricciones adicionales.

15. Las tarifas de alquiler de automóviles no incluyen el seguro de exención de daños por colisión ni el seguro contra robos, salvo que se especifique. Comuníquese con su compañía de seguros si no está seguro acerca de si aceptar o no el seguro que la empresa de alquiler de automóviles le ofrece en el mostrador.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuántos puntos Infonavit se necesitan para solicitar un crédito de vivienda?

Términos y condiciones de la actividad

1. Los boletos para teatro, las entradas a parques temáticos y las excursiones selectas de visitas a lugares de interés no son reembolsables una vez efectuada la reserva.

2. Todas las demás actividades canceladas o modificadas con más de 3 días de antelación a la fecha de la actividad pueden estar sujetas a una tarifa del programa y a tarifas aplicables por parte de Proveedor, las cuales aparecerán reflejadas en su resumen mensual de facturación de tarjeta como "CL *Trip Charges”. Todas las demás actividades canceladas dentro de los 3 días previos a la fecha de la actividad no son reembolsables.

3. Las actividades reservadas no utilizadas no son reembolsables, y usted perderá todos los pagos efectuados y los Puntos Banorte utilizados en relación con la reserva, sin crédito pagadero.

4. El proveedor se reserva el derecho de cambiar, cancelar o modificar la fecha, la extensión o cualquier inclusión de la actividad reservada sin previo aviso. Se aconseja reconfirmar la actividad reservada al menos 72 horas antes de la fecha en la que se realizará.

5. Si se requiere un papel o comprobante electrónico, recuerde llevarlo consigo junto con un formulario de identificación con foto emitida por el gobierno correspondiente. De lo contrario, puede ocurrir que se le niegue la admisión para realizar la actividad.

Impuestos y tarifas del proveedor

(aplica a las transacciones que no consisten exclusivamente en la Redención de Puntos Banorte)

1. Para facilitar su transacción, el cargo descontado de su tarjeta de débito o crédito incluirá un cargo por impuestos y tarifas que varía según diversos factores, por ejemplo, el monto abonado al proveedor, el lugar donde se encuentre el Proveedor y el destino al cual usted viajará. Este cargo incluye un monto estimado por impuestos adeudados al Proveedor, por ejemplo, impuestos de utilización y venta, impuestos de ocupación, impuestos por habitación, impuestos sobre el consumo de bienes específicos, impuesto al valor agregado y/u otros impuestos similares. En ciertos lugares, el monto del impuesto también puede incluir tarifas de servicios impuestas por el gobierno u otras tarifas exigidas por ley que deberá recaudar el Proveedor. El monto real abonado al Proveedor por impuestos en relación con su reserva puede variar del monto estimado e incluido en sus costos, pero el monto total que pague no variará del monto cotizado. El saldo de los cargos por impuestos y tarifas, si hubiera, será retenido por Travel Services para cubrir los costos de su reserva, incluidos los costos de servicio al cliente.

2. Travel Services no es el encargado de recaudar y enviar impuestos a las autoridades respectivas. Los proveedores incluyen todos los impuestos aplicables en el monto facturado a Travel Services y Travel Services abona todos esos impuestos directamente a los proveedores. Travel Services no es un Proveedor asociado con los proveedores. Los impuestos, sus tasas y el tipo de impuestos aplicables varían según el lugar.

3. En el caso de transacciones que involucren a proveedores ubicados en determinadas jurisdicciones, el cargo descontado de su tarjeta de débito o crédito para el pago de impuestos y tarifas incluye un impuesto que a Travel Services se le exige recaudar y enviar a la jurisdicción y que corresponde a montos pagaderos retenidos como compensación por servicios.

4. Si reserva alojamiento en un destino que cobra un impuesto por bienes y servicios o un impuesto similar que es reembolsable para no residentes, Travel Services no podrá posibilitar la devolución de dicho impuesto.

Exclusiones de responsabilidad

1. Travel Services actúa únicamente como agente del proveedor en relación con el viaje y no asume responsabilidad alguna por lesiones, daños, pérdidas, accidentes, demoras o irregularidades que pudieran haberse ocasionado debido a un defecto en cualquier vehículo o a causa de casos fortuitos, guerras, disturbios o a causa de una empresa o persona involucrada en el transporte del pasajero o encargada de llevar a cabo arreglos de su viaje.

2. Travel Services se reserva el derecho de aceptar adaptaciones menores que haya realizado el proveedor en el itinerario de viaje del pasajero. En el caso de cancelación del viaje por parte del proveedor antes de la salida, el reembolso completo constituirá una solución definitiva frente a toda responsabilidad.

3. Travel Services no se responsabiliza por las modificaciones introducidas por el pasajero con el proveedor.

4. Travel services y sus filiales no garantizan la exactitud de la información y de las descripciones del hotel, el vuelo, el crucero, el automóvil y demás productos de viaje que se muestren (lo cual incluye, sin limitación, fotografías, logotipos/íconos, listas de comodidades de hoteles y descripciones de productos en general) que los respectivos proveedores den como información. Asimismo, Travel Services y sus filiales no se hacen responsables de errores sobre dicha información. Las calificaciones de hotel se interpretan como pautas generales, y Travel Services y sus filiales no garantizan la exactitud de tales calificaciones.

5. Travel Services, sus filiales y los proveedores no realizan declaraciones sobre la precisión de la información, los productos y los servicios incluidos en este sitio con ninguna finalidad, y la inclusión de cualquier producto o servicio en este sitio no constituye la promoción ni la recomendación de dichos productos o servicios por parte de Travel Services ni de sus filiales. Toda la información, los productos y servicios se brindan "tal como están" sin garantías de ningún tipo. Travel Services, sus filiales y los proveedores rechazan toda garantía y condición con respecto a esta información, los productos y servicios, incluidas todas las garantías y condiciones de comerciabilidad, idoneidad para un propósito en particular, título e inviolabilidad implícitas.

6. Los proveedores que brindan servicios de viaje u otros servicios son contratistas independientes y no agentes ni empleados de Travel Services ni de sus filiales. Travel Services y sus filiales no son responsables de los actos, errores, omisiones, declaraciones, garantías, incumplimientos o negligencias de ningún proveedor. Del mismo modo, Travel Services y sus filiales no son responsables de lesiones personales, muerte, daños materiales u otro tipo de daño o gastos que resulten de dichas situaciones.

7. Travel services y sus filiales no se responsabilizan ni efectuarán reembolsos en caso de demoras, cancelaciones, sobreventas, huelgas, situaciones de fuerza mayor u otras causas sobre las que no tengan control directo. Asimismo, no tendrán responsabilidad por gastos adicionales, omisiones, demoras, cambios de trayecto o actos de gobierno o de otra autoridad, en ningún caso Travel Services, sus filiales ni los proveedores serán responsables por daños directos, indirectos, punitorios, incidentales, especiales o emergentes que surjan del uso de este sitio o que se relacionen con este sitio, ni de cualquier información, producto o servicio obtenido a través de este sitio, o que de otro modo surja del uso de este sitio, ya sea sobre la base de un contrato, responsabilidad extracontractual, responsabilidad objetiva o de otro tipo, aun habiéndose informado a Travel Services, a sus filiales y/o a los proveedores sobre la posibilidad de tales daños.

8. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de responsabilidad para el caso de daños incidentales o emergentes, de modo que la limitación anteriormente indicada podría no aplicar en su caso.

TE PUEDE INTERESAR: Ventajas y desventajas de un crédito de vivienda del Infonavit

Derecho aplicable

Estas divulgaciones de viajes y cualquier demanda o actuación relacionadas con ellas, ya sea por contrato o por responsabilidad extracontractual, en el ámbito legal o del sistema del Equity, se regirán, interpretarán y harán cumplir conforme a las leyes del estado de Nueva York, Estados Unidos de América, tal como dichas leyes se aplican a los acuerdos firmados y que se cumplirán en su totalidad en dicho estado. Toda demanda relacionada con cualquiera de las cuestiones relativas a estas divulgaciones de viajes se tramitarán únicamente en los tribunales estaduales o federales del estado y de la ciudad de Nueva York, y usted da su consentimiento expreso de aceptación de la jurisdicción de dichos tribunales. Todas las disputas que no puedan resolverse entre las partes deberán resolverse en forma individual, sin recurrir a ninguna forma de acción colectiva.

Vendedor de números de registro de viajes

Loyalty Travel Agency LLC, que actúa solo como agente de los proveedores, efectúa los arreglos de viaje para usted en nombre de Travel Services. El vendedor estadual de números de registro de viajes para Loyalty Travel Agency LLC en los estados que exigen registro son los siguientes: California 2097389-50 (el registro como vendedor de servicios de viajes no constituye aprobación por parte de California. Loyalty Travel Agency LLC no participa en el fondo de restitución para consumidores de servicios de viajes [Travel Consumer Restitution Fund]); Hawai TAR-6750, Iowa 987; y Estado de Washington 602 868 200.

Loyalty Travel Agency LLC, 6442 City West Parkway, Eden Prairie, MN 55344-3245, 952-914-6500.

Bloqueo

Banorte se reserva el derecho de bloquear el uso de los Puntos Banorte cada vez que un producto participante no se encuentre al corriente en sus pagos o se encuentre bajo un proceso de revisión de los Puntos Banorte acumulados.

Los Puntos Banorte bloqueados permanecerán disponibles en la cuenta del Programa y podrán ser utilizados hasta que el producto participante vuelva a estar al corriente en sus pagos y se cumplan todas las condiciones requeridas para utilizar los Puntos Banorte.

Cancelación

El Tarjetahabiente puede cancelar en cualquier momento su participación en el Programa Recompensa Total Banorte notificando a través del Centro de Atención Telefónica de Recompensa Total Banorte. Los Puntos Banorte que tenga disponibles al momento de la cancelación serán cancelados inmediatamente.

Banorte se reserva el derecho de cancelar la Participación del Tarjetahabiente, al Programa Recompensa Total Banorte, si se incumple alguno de los términos y condiciones del Programa. En caso de que un Tarjetahabiente haya ligado varias tarjetas participantes y decida cancelar una o varias pero mantenga al menos una de ellas activa, mantendrá su participación en el Programa Recompensa Total Banorte.

Banorte cancelará de manera automática los Puntos Banorte acumulados en las cuentas que lleguen a una situación de tres pagos vencidos en su Tarjeta de Crédito y ya no podrán ser recuperados.

En caso de fallecimiento del Tarjetahabiente Titular del producto participante, Banorte cancelará automáticamente la cuenta del Programa y todos los Puntos Banorte acumulados en la misma.

En el caso de la terminación del Programa, todos los Puntos Banorte acumulados por los Tarjetahabientes serán anulados por Banorte, por lo que éste último no tendrá ninguna responsabilidad con respecto a puntaje acumulado y las recompensas no redimidas o utilizadas por sus Tarjetahabientes en caso de terminar parcial o totalmente el Programa.

Banorte se reserva el derecho de cancelar la participación en el Programa a cualquier Tarjetahabiente que a juicio de Banorte haya realizado fraude, abuso o violación alguna de las tarjetas participantes de Puntos Banorte, beneficios, uso de recompensas o cualquier otra reglamentación del Programa. Al ser descalificado, el Tarjetahabiente pierde todos sus derechos de participación, incluyendo todo su puntaje acumulado, privilegios y beneficios, estando sujeto a acciones administrativas y/o legales por parte de Banorte, según sea el caso. También se procederá a la cancelación inmediata de su cuenta del Programa de Recompensa Total Banorte y de la participación futura del Tarjetahabiente en otros Programas de Banorte.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Migrante mexicano en EU? Infonavit lanza programa para comprar una casa

Terminación del Programa

Banorte se reserva el derecho de cambiar, modificar o suspender temporal o definitivamente el Programa Recompensa Total Banorte en cualquier momento previo aviso publicado en la página de Internet de Recompensa Total Banorte www.recompensatotalbanorte.com. En cualquiera de los casos, Banorte comunicará a sus Tarjetahabientes, a través del medio antes indicado, el procedimiento y el plazo para redimir los Puntos Banorte acumulados antes de ser eliminados.

Posterior a la fecha de terminación del Programa Recompensa Total Banorte todos los Puntos Banorte serán anulados por Banorte, por lo que Banorte no tendrá ninguna responsabilidad con respecto a los Puntos Banorte acumulados y a recompensas no redimidas o utilizadas.

Recompensa Total Banorte es un Programa de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Los nombres comerciales, marcas y demás información son propiedad de Banorte.