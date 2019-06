Todo lo que necesitas saber sobre facturación para tu pequeña empresa

Toda empresa, sea grande o pequeña, necesita dejar constancia de las transacciones que se realizan. Sin embargo, muchos nuevos emprendedores desconocen la información sobre facturación de una empresa. Para evitar problemas a futuro, es mejor asegurarse de estar al tanto de lo que significa facturar.

Facturación de una empresa

La facturación es una acción común en operaciones financieras de intercambio de bienes y servicios. Gracias a una factura es posible tener sustentación de una compraventa. En ella se estipula los detalles del producto o servicio prestado, se plasman los datos de las partes, la fecha y el precio.

Existen tres tipos de facturas:

Las que reflejan la compra realizada.

Las que corrigen facturas erradas.

Las que agrupan varias facturas en una sola.

Con el pasar del tiempo, dar una factura se convirtió en novedad gracias al uso de la tecnología. Otorgar una factura electrónica agiliza operaciones y ahorrar papel. Por lo tanto, el proceso es más amigable con el medioambiente.

El proceso de facturación forma parte importante de la actividad comercial. Este documento es fundamental para mantener en orden los documentos contables de una empresa. De no hacerlo, los dueños tendrían muchos problemas más adelante. Por eso, muchos contratan programas informáticos de facturación. Sin embargo, los costos son muy altos.

También hay que considerar lo que estipula la ley. Cada país tiene sus normativas al respecto, sin embargo, todas concuerdan en que la facturación es una obligación fiscal tanto para personas físicas como jurídicas. Aun cuando el precio del producto sea mínimo es necesario registrar la transacción.

Obligaciones en la facturación

Es importante tener en cuenta que la facturación no solo es un recio de compraventa prestación de servicio. También otorga obligaciones del emisor con el consumidor. Asimismo, es una garantía del producto, objeto de la transacción.

Es un deber que toda empresa emita y entregue facturas de las operaciones dentro de su actividad económica. Además, deberá conservar la copia de las facturas que ha emitido y las que ha recibido de otros empresarios y profesionales. Por último, deberá llevar registro contable de todas las facturas (emitidas y recibidas).

Emitir facturas

Todo empresario o profesional tiene la obligación de emitir y entregar facturas por su actividad económica. Incluso cuando los servicios y bienes estén exentos de impuestos hay que emitir expedir factura. También cuando se reciben anticipos de dinero.

Ahora bien, no todos tienen las posibilidades de comprar paquetes de facturas. No solo son muy costosos sino también implican tiempo de espera hasta que la empresa que las fabrica entregue el producto. Por eso, lo mejor es hacer uso de un generador de presupuestos gratis.Mediante estos programas de internet se puede descargar la planilla que necesitas sin ningún costo.

Ventajas de las facturas para una empresa

Tener un orden en la empresa permite pagar los impuestos al debido tiempo. También ofrece una garantía al consumidor que la empresa sigue los parámetros legales. Pero hay más que tomar en cuenta, sobre todo cuando emitimos facturas electrónicas.

Una factura electrónica reduce los costos en gastos de facturación hasta un 85%. Además, ofrece rapidez y seguridad al momento de emitir los comprobantes. Por otra parte, simplifica los procesos administrativos. Mejora el servicio que se ofrece al cliente, reduciendo errores en los procesos de entrega y almacenamiento de productos.

Gracias a que una factura electrónica muestra toda la información digitalizada, los costos de trámites se reducen a cero. Además, la comunicación es instantánea. Por lo tanto, el negocio se vuelve versátil y ágil.Mientras tanto, se obtiene protección contra fraudes gracias a la menor circulación de dinero en efectivo.

Tener todo bajo un sistema digitalizado ofrece un sistema de seguridad más alto. Por lo tanto, hay mucho menos riesgo de una intromisión o pérdida de documentos. Y por si fuera poco, puedes personalizar tu factura para darle un mejor estilo a tu empresa. Al valerte de una guía de plantillas y recomendaciones para facturas puedes descargar la factura que necesitas en segundos.

No hay razón para no innovar y crear una factura electrónica personalizada. Con ayuda de un generador de facturas y presupuestos podrás ofrecer un mejor servicio a tus clientes. No importa donde se encuentren, las facturas electrónicas son una gran opción financiera.