Tips para iniciar en el trading de bitcoin

Comenzar en el trading de bitcoin requiere, inicialmente, entender sobre la criptomoneda y su comportamiento en el mercado, por ello, si quieres hacerlo de forma exitosa, primero debes educarte sobre la actividad en sí misma y la que vas a operar.

En el caso de bitcoin y criptomonedas, con mayor volatilidad que los mercados tradicionales, esto es incluso más necesario porque los riesgos son mayores.

Hechos clave:

Sin conocimiento y estudio, no se puede comenzar a hacer trading.

Debes tener claro cuánto capital deseas arriesgar y apegarte a una estrategia.

Elegir el exchange que mejor se adapte a tus necesidades es clave.

Analiza, entiende los patrones y movimientos para luego comenzar a operar.

Protege tus fondos, no dejes todo en exchange

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la criptomoneda es un medio digital de intercambio que utiliza criptografía fuerte para asegurar las transacciones, controlar la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de activos usando tecnologías de registro distribuido.

Tips para iniciar en el trading de las criptomonedas

Es indispensable conocer el mercado para realizar inversión en criptomonedas

Paso 1: Infórmate sobre qué es el trading y cuáles son tus opciones

Para empezar a hacer trading es importante tener conocimiento previo sobre el mercado en el que vas a operar y cómo comercializar con activos. Saltar este paso evitaría operar de forma efectiva y aumenta el riesgo de pérdidas.

Resulta indispensable saber cómo se comporta el mercado, de qué manera funciona la red y cómo puedes administrar tus bitcoins. También es vital conocer los conceptos básicos del trading, la terminología utilizada y las distintas modalidades de comercio disponibles.

Paso 2: Calcula cuánto capital quieres invertir y define tu estrategia comercial

Para hacer trading necesitas dinero. Antes de comprar bitcoin por primera vez, los traders deben saber cuánto capital tienen disponible para arriesgar. Dicho capital no solo debe ser dinero que no está comprometido con gastos básicos o deudas, sino que también tiene que ser un monto que estés dispuesto a perder si tu operación no sale bien.

Por lo general, se aconseja a los comerciantes no utilizar todo su capital en operaciones de trading. Esto se debe a que, cuando estamos practicando trading, siempre existe la posibilidad de perder dinero.

Aunque tengamos una hipótesis basada en nuestra investigación y análisis, estas pueden estar erradas. Debido a ello, los comerciantes abren órdenes de stop-loss o take-profit con el objetivo de minimizar el riesgo en caso de que las cosas salgan mal.

Paso 3: Elige con cuidado tu exchange

Cuando ya tienes tu estrategia definida y sabes qué instrumento quieres comerciar, el siguiente paso es seleccionar un exchange que te proporcione todas las facilidades para empezar a operar con bitcoin y criptomonedas.

Hay muchas opciones en el mercado. Binance, Coinbase, Huobi y Kraken son de las más conocidas y reputadas. Además de estar atento a su oferta de activos e instrumentos financieros, es importante consultar su volumen de operaciones y liquidez.

Antes de empezar a utilizar tu dinero en una plataforma es recomendable estudiar el pasado de la empresa, la reputación de su directiva y los países donde brinda servicios de forma legal. Consultar los métodos de pago, los niveles de seguridad o privacidad y las tarifas por transacción también es necesario para saber cuál es el exchange que mejor se adapta a tus necesidades.

Paso 4: Regístrate en el exchange

Tras seleccionar el exchange de tu preferencia, inicia el proceso de crear una cuenta. La mayoría de las casas de cambio permiten a sus usuarios registrarse de forma gratuita, por lo que con un correo electrónico o número celular puedes empezar a hacer trading con criptomonedas.

No obstante, es importante tener en cuenta que varias de estas plataformas están reguladas y cumplen con normativas KYC (conoce-a-tu-cliente) y AML (anti-lavado de dinero). Por ello, los usuarios deben otorgar información privada, como su país de residencia, dirección de vivienda, documentos de identidad (tales como el pasaporte, carnet de conducir o de identificación) e, incluso, selfies tomadas al momento.

Paso 5: Analiza el precio y práctica

Si ya has llegado al quinto paso, entonces estás listo para empezar a ejercitar tus habilidades como trader. Es recomendable, antes de empezar a operar con BTC, hacer algunas operaciones en mercados demo (simulados) para practicar. Para ello, busca plataformas con servicios de simuladores de compra-venta de criptomonedas con capital ficticio.

Cuando ya te sientas seguro y te hayas familiarizado con el mercado, entonces puedes abrir tu primera posición real en bitcoins. Las operaciones subsiguientes dependerán de tu estrategia, así como del análisis previo que has hecho en el mercado de criptomonedas y las teorías que has formado con base a los patrones que detectaste.

Paso 6: Atento al desempeño de tus operaciones y toma ganancias

Luego de abrir una posición, tienes que estar pendiente de las fluctuaciones del mercado y su comportamiento a medida que se desarrolla el tiempo en el que está planificada tu estrategia. En caso de que el mercado no se comporte como tú suponías, significa que tu estrategia fallará, y tendrás pérdidas. En ese caso, podrías cerrar posiciones o esperar a que la orden stop-loss se ejecute para considerarte fuera del mercado en ese momento.

Paso 7: Protege tus fondos

En caso de que estés llevando a cabo una estrategia de guardar a largo plazo o planeas administrar los BTC que adquiriste por tu cuenta, necesitas saber cómo custodiarlos y mantener tu cuenta (o monedero) segura.

Lo más recomendable es no dejar depositada ninguna criptomoneda en un exchange, salvo los fondos que usarás en trading. Como los exchanges se tratan, en su mayoría, de servicios centralizados, suelen ser más vulnerables a ataques cibernéticos, estafas o violaciones de seguridad.

Por eso es recomendable tener un monedero o wallet al que solo tú tengas acceso: monederos hardware (fríos) o de papel son de las opciones más populares por sus altos niveles de seguridad.

Con información de Criptonoticias

