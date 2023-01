¿Tienes tarjeta Banorte o BBVA? Tu cuenta bancaria podría ser bloqueada

Si tienes una tarjeta en Banorte, BBVA o Santander, debes permanecer alerta pues las instituciones bancarias podrían bloquear tus cuentas si incurres en alguno de los seis errores que te presentaremos en La Verdad Noticias.

Vale la pena indicar que solo hay tres entidades o personas que pueden autorizar el bloqueo de alguna de tus cuentas, estas son: el banco, por una sentencia judicial, o bien los cotitulares de la cuenta.

Sin embargo, puedes quedarte tranquilo, pues no pueden bloquear una cuenta bancaria sin previo aviso. Ya sea BBVA, Banorte, Santander, o cualquier otra institución bancaria, primero deben cumplir con cierto plazo para localizar a los clientes y notificarles.

Por estos motivos pueden bloquear tus tarjetas de Banorte o BBVA

Pueden bloquear tu tarjeta por diferentes motivos

Existen varios motivos por los cuáles Banorte o BBVA pueden bloquear tus cuentas, estos son:

Falta de pago al banco: si tienes una tarjeta de crédito y no has realizado el pago podrían bloquearla hasta que la saldes.

Datos desactualizados: si tus datos no están actualizados y pese a las notificaciones no respondes.

Clave incorrecta: Si colocas un NIP incorrecto al momento de pagar con tus tarjetas o en el cajero automático en repetidas ocasiones podrían bloquearla por seguridad.

Gastos atípicos: por ejemplo gastos muy grandes o en el extrangero que no sueles hacer.

Contradicciones entre titulares: cuando la cuenta tiene más de un titular y se registran movimientos que parecen opuestos.

Solicitud del gobierno por adeudos: ocurre si tienes deudas fiscales que no has cubierto y las autoridades no logran comunicarse contigo.

¿Cómo sacar dinero de una cuenta bancaria bloqueada?

No puedes retirar dinero de una cuenta bloqueada

Si tu cuenta ha sido bloqueada no podrás retirar dinero de ella, al menos no hasta que soluciones el problema. En este caso el cliente afectado deberá acudir o comunicarse con el banco al que pertenezca para conocer el motivo por el cual bloquearon sus tarjetas y posteriormente deberá seguir las indicaciones de la institución bancaria para que desbloqueen su tarjeta Banorte, BBVA, o cualquiera que use.

