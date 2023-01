¿Tienes más de una cuenta bancaria? Esto es lo que tienes que saber

Si lo que buscas es ahorrar, el hecho de que tengas más de una cuenta bancaria puede darle una solución a tu búsqueda para promover este fin, porque ya quedaron lejos los tiempos en los que una persona se casaba con un solo banco para toda la vida y ahora pueden decidir si tener una o más cuentas.

En España, esto se logró gracias a la llegada de las fintech, y para apoyar esta idea, los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com, el contar con más de una cuenta bancaria permite tener un control más asertivo de sus gastos y por ende de su presupuesto.

En La Verdad Noticias, vamos a darte las razones por las que tienes que contar ya con más de una cuenta bancaria para lograr tus metas financieras.

Razones para tener más de una cuenta

Tener distintas tarjetas puede ser útil para ahorrar o contar con más ventajas con tu dinero

Los especialistas también dicen que “Dividir los ingresos en distintas cuentas permite vigilar cómo se desembolsa el dinero y tomar decisiones para mejorar la administración del mismo”, sin embargo, también recomiendan que este proceso sea bien pensado ya sea para pagar facturas, invertir, viajar, o ahorrar.

Por ello, los expertos hicieron una lista de razones para contar con más de una cuenta bancaria:

El banco bloqueó tu cuenta

Los motivos por los que una cuenta puede ser bloqueada son distintos, como no tener actualizados los datos como identificación o pasaporte, ser víctima de alguna estafa, no dar información relacionada con la actividad profesional, entre otros, y si esto ocurre, el titular no será capaz de cobrar su nómina ni hacer transferencias ni pagar sus recibos, etc, lo que significa que el dinero seguirá ahí, pero será intocable.

En estos casos, tener dos cuentas puede solucionar tus problemas, porque se contará con una alternativa para disponer de dinero.

La banca online se ha caído

Si tu sistema de banco electrónico falla y necesitas hacer una transferencia de urgencia, tener una segunda cuenta puede ser una solución muy óptima,

Hacer un ahorro

Tener dos cuentas permite organizar mejor las finanzas, así, si se quiere ahorrar, será útil tener una segunda cuenta para separar los ahorros del dinero del diario y así evitas gastar dinero y serás más consciente de cuánto tienes guardado y cuánto ahorras cada mes.

Has perdido tu tarjeta

Si esto ocurre, tendrás que pedir otra, ya sea porque el cajero se tragó tu plástico o se ha estropeado, pero debes saber que puede tardar unas dos semanas en llegar.

Algunos bancos podrán permitirte vincular tu nueva tarjeta a un Wallet para utilizarla mientras te llega, pero no todos te dan esta solución.

Buscas más ventajas

¿Quieres rentabilidad, regalos, descuentos en gasolina, tarjetas sin comisión por cambiar de divisa, reintegros gratis en el extranjero? Pues abrir una cuenta en otro banco puede reportarte muchas de estas, por ejemplo si viajas normalmente puedes hacerte cliente de un banco que te deje sacar dinero gratis en el extranjero o si quieres ahorrar, puedes abrir una cuenta más rentable que la que te ofrece tu entidad.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué debes tener un historial crediticio? Estas son las consecuencias

¿Cuántas cuentas bancarias puedes tener?

Puedes tener desde dos cuentas bancarias hasta más si es tu necesidad

No existe ninguna limitación legal para abrir todas las cuentas corrientes que quieras, pero algunas personas prefieren tener solo una cuenta y otras necesitan dos, tres o más para gestionar correctamente sus finanzas personas, pero lo importante es ser consciente de que puedes tener tantas cuentas como quieras.

En cualquier caso, se recomienda diversificar por varios motivos, y la recomendación de HelpMyCash es no atarse con muchas entidades ni te comprometas a cumplir muchos requisitos como domiciliación de ingresos, contratación de otros productos, etc, lo que le resultará más fácil gestionar la relación con varios bancos, así que la recomendación es contratar cuentas sin comisiones.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.