¿Tienes este billete de 20 pesos? Si lo vendes puedes ganar hasta 50 mil pesos

En distintas plataformas se ha puesto de moda la venta de dinero mexicano, pues algunas piezas pueden tener alguna característica particular que a sus dueños les hacen pensar que esto incrementa exponencialmente su valor; en este caso se vende, a través de Mercado Libre, un billete de 20 pesos hasta 50 mil pesos.

El vendedor afirma que la pieza se encuentra en perfecto estado y el motivo de su elevado precio es que tiene un error de impresión y que pertenece a la serie AL; se trata de un billete que no ha circulado y se aclara que no tiene certificado de no circulación.

En La Verdad Noticias dimos a conocer el billete que Banxico descontinuará por la inflación mundial que está afectando directamente a nuestro país.

¿Por qué “vale” 50 mil este billete de 20 pesos?

El error de impresión aumentó su valor, según el dueño

En la publicación hecha en Mercado Libre se anuncia como “Billete de 20 pesos mexicanos con defecto de impresión”, ya que debajo del cuatro en el folio de serie tiene un punto de tinta; cabe mencionar que estos errores son muy poco comunes, por lo que si tienes un ejemplar de estos con un error similar, puede valer mucho dinero.

Son muchos los billetes que son vendidos en precios excesivos y ante esto, el Banco de México se ha pronunciado afirmando a los compradores que las piezas no valen nada más que lo que dicta su nominación.

Te puede interesar: Este billete de 20 pesos vale hasta 650 mil pesos en internet

¿Cuándo se quitarán los billetes de 20?

Se prevé que el billete de 20 pesos deje de circular en unos años

Se informa que para el año 2025 el billete dejará de circular y cabe destacar que ha sido considerado como el billete más hermoso de Latinoamérica desde el año de su lanzamiento.

Este bonito billete de 20 pesos, fue presentado por motivo del bicentenario de la Consumación de la Independencia y muchas personas han presumido tenerlo, a través de redes sociales.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram