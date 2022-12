¿Tienes cuenta en BBVA? Ten cuidado con este nuevo tipo de fraude.

La institución bancaria BBVA advirtió a sus usuarios que no compartan su NIP o número de tarjeta a través de llamadas telefónicas, aunque te llamen “del banco” para solucionar un problema.

"Si recibes una llamada de números que comiencen con 52 33 y se diga a nombre de BBVA solicitando información personal o sobre tu cuenta, cuelga inmediatamente. Evita ser víctima de este nuevo tipo de fraude".

Usuarios como "Betty" reportaron: "5562145630 a mi me llamaron de ese y trataban de obtener datos, dije que yo llamaba a línea BBVA porque no tenía tiempo, hasta número de folio me dieron, quedaron en llamar nuevamente y no fue así"

Por su parte, "Lilia" dijo: "Me llegó alerta del tel (81) 31 39 61 56 que mis productos han sido bloqueados".

La usuaria "Paty": "(477) 243 5056 de ese número también llaman pidiendo datos para hacer un supuesto reembolso por cargos mal aplicados de un seguro".

Ante estas situaciones, BBVA dijo: Confirmamos que este número no pertenece a BBVA, el único número del cual se emiten las Alertas es del 266845. Adicional recordamos que nosotros nunca solicitamos datos confidenciales como NIP, código de seguridad o contraseñas por ningún medio (Correo electrónico, SMS, teléfono o chat), por lo cual en caso de que se soliciten pedimos no brindarlos para evitar mal uso de tu información.

Atentos a modus operandi

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha alertado a no dejarse engañar por las distintas modalidades que se están implementando para cometer fraudes.

Hay un "modus operandi" de personas que se dedican a obtener datos personales mediante llamadas telefónicas a clientes de las instituciones bancarias para cometer fraudes con sus cuentas.

Te puede interesar: ¿Tienes una tarjeta de BBVA? Esta importante información te interesa

Esta nueva forma de actuar de los estafadores inicia cuando se comunican al teléfono celular del cliente, haciéndose pasar por personal del "Sistema de Alertas", posteriormente le indican al usuario que se detectó un Cargo No Reconocido en su cuenta y que probablemente su Tarjeta ha sido clonada; acto seguido mencionan la necesidad de verificar sus datos en el área de Movimientos No Reconocidos.

La Condusef destacó que los delincuentes utilizan la grabación original de la institución financiera para engañar a los usuarios y convencerles de la autenticidad de la llamada.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!