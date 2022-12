¿Tienes cuenta en BBVA? Este importante anuncio te interesa

Si tienes una cuenta BBVA esta información te interesa, pues de acuerdo con el importante anuncio realizado por el banco, sus clientes pueden ganar un premio. Sin embargo, esta recompensa no es para cualquiera, pues BBVA condiciona a los usuarios de la app bancaria.

Es importante recordar que con la app de BBVA, los usuarios pueden enviar pagos, ver el historial de sus transacciones, revisar estados de cuenta, pagar servicios en línea o controlar sus tarjetas de manera segura.

Además conocer las ventajas y lo que puedes hacer con esta herramienta puede ayudarte a manejar tus finanzas personales y aumentar la seguridad de tus transacciones, según ha revelado el banco.

¿Qué pasa con BBVA?

BBVA soprendió a sus usuarios con el anuncio

BBVA condicionó a los usuarios de la app, asegurando que aquellos usuarios que no han descargado la aplicación o quienes lleven más de tres meses sin usarla pueden ganar un jugoso premio si la activan.

“¿No has usado tu app BBVA en más de 3 meses o no la has descargado? Entra a la aplicación o descargala, inicia sesión y consulta tu saldo o movimiento para participar. Si eres el usuario 20 millones podrás ser el ganador de una tarjeta de regalo de amazon con $5,000 pesos. ¡Comienza el 2023 con todo!” se lee en el anuncio de con el que condicionó BBVA a usuarios de app.

Es así como los clientes de BBVA México pueden ganar hasta 5 mil pesos usando su aplicación de BBVA.

¿Cómo activar la app de BBVA?

Clientes que usen la app pueden ganar 5 mil pesos en Amazon

Para activar la app de BBVA solo debes descargar la aplicación sin costo desde, Google Play, App Store o App Gallery. Posteriormente activa tu Token desde la misma app; escoge la opción Token Móvil e ingresa los datos que se te piden y listo, así es como podrás participar para ganarte 5 mil pesos en una tarjeta de Amazon.

