Tesla revela el Cybertruck que viajará a la Luna

Luego de que el SpaceX hizo historia con el lanzamiento del Falcon 9 a la Estación Espacial Internacional con astronautas a bordo. El hecho marcó un paso gigante en la industria de viajes espaciales comerciales, pero también un avance importante para SpaceX en su meta de tener más misiones futuras, como mandar algunas de sus creaciones a la Luna y Tesla puede fabricar lo imposible.

SpaceX algún día llegará a la Luna, quizá pueda llevar su famoso Tesla Cybertruck convertido en un rover lunar. Un usuario de Instagram Charlie Automotive hizo un diseño digital bastante bueno de un rover lunar Cybertruck SpaceX-NASA con tres ejes para un total de seis ruedas y se ve bastante bien el cual se convirtió en viral en las redes sociales.

Un nuevo diseño de Cybertruck

Tesla Cybertruck #Mars Edition with SpaceX Package pic.twitter.com/xSE5x5QRNX — Team Teslarati (@TeslaratiApp) June 7, 2020

Tanta se ha mencionado que el Cybertruck, parece algo sacado de la ciencia ficción, por lo que no es difícil hacer que parezca que está listo para rodar sobre la Luna. Llantas sólidas, gigantes, barras extra ligeras, una antena parabólica que podemos suponer sería para las comunicaciones y otros equipos que ayudan a completar el render y lo hacen ver bastante convincente.

A pesar de que Tesla no sea una marca de diseños pues siempre utiliza prototipos comunes en sus vehículos eléctricos, por lo que es difícil decir cuán difícil sería convertir un Cybertruck en un vehículo adecuado para ese tipo de misión, pero eso no quiere decir que no se vea muy bien.

Tesla Cybertruck para explorar la Luna, modelo diseñado por un fanático. pic.twitter.com/h1Smt0tX0t — Cerebros (@CerebrosG) June 11, 2020

SpaceX no ha dicho nada oficial sobre el posible desarrollo de un rover lunar para las misiones planeadas, pero tampoco parece descartado. Especialmente si la compañía de exploración espacial de Elon Musk realiza más misiones en el futuro cercano pues su obsesión por llegar a marte crece con el paso de los días y muy probable den la sorprenda de partir a esa misión.