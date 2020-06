Tesla demanda a fabricante automotriz chino por plagiar el Model 3

Hace unos meses se inició la comercialización en China de un auto que es prácticamente un Tesla Model 3, por lo que la compañía californiana ha interpuesto una demanda legal; según el portal web Gizmodo, un exempleado de Tesla tuvo acceso al código fuente del sistema Autopilot del Model 3 y ahora trabaja en la startup china que hizo la copia.

Sitio web del Xpeng P7, el clon del Tesla Model 3

La compañía Xpeng es una startup que se ha especializado en la fabricación de autos eléctricos, y por lo visto ha optado por llevar a cabo prácticas que atentan contra la propiedad intelectual, ya que no sólo ha copiado el diseño del Model 3, también utiliza una página web que emula a la de Tesla.

Tras estas acciones, Tesla decidió iniciar una demanda contra Guangzhi Cao, acusándole de extraer datos que resultan ser parte fundamental de la propiedad intelectual de la compañía californiana, y a pesar de que el exempleado no ha hecho declaración alguna, Tesla ha publicado una carta donde expone este problema.

Xpeng es demandada por Tesla

La carta indica que XMotors está motivado por el hecho de poder ‘vencer’ a Tesla, por lo que ha hecho el diseño de sus autos basándose en las patentes del código abierto que utiliza Tesla, lo que da como resultado una copia idéntica de la tecnología que emplea la empresa de Elon Musk, e incluso hasta el modelo de negocios.

Como parte de la demanda, Tesla ha solicitado a Xpeng pruebas que indiquen que no están utilizando sus patentes, aunque hasta el momento, la startup china no ha entregado prueba alguna que sustente que no están plagiando la propiedad intelectual de los estadounidenses.

En cambio, la pronunciación más reciente del fabricante chino ha sido por medio de su sitio web, en el que se muestra la información de su nuevo auto, un sedán eléctrico llamado P7, que no es otra cosa que el mismo diseño que caracteriza al Tesla Model 3.

El diseño del Xpeng P7 es idéntico al de Tesla

Como nota al pie, antes de que terminara abril de este año, el fundador de Xpeng, Henry Xia, confesó que su trabajo se ha visto fuertemente influenciado por Tesla en los últimos años.