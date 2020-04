Tesla ahora podrá reducir su velocidad frente a semáforos

Se ha dado a conocer que la firma de automóviles eléctricos después de probarla en las avenidas públicas durante varios meses, Tesla lanzará una nueva función de su sistema de conducción parcialmente automatizado diseñada para detectar los señalamientos de alto y semáforos, algo que ha llamado la atención de todos sus compradores para poder comprarlo en el mercado internacional.

Cabe mencionar que las actualización de los sistemas de control de velocidad y dirección automática es un paso en la promesa del director general de Tesla, Elon Musk, de convertir los automóviles en vehículos totalmente autónomos este año y lo han conseguido durante los avances que se le han adquirido a la marca estadounidense.

Tesla tiene una nueva función

La nueva actualización está disponible únicamente para los propietarios de vehículos Tesla equipados con Hardware 3, la tercera versión de la computadora de los Tesla que alimenta el piloto automático. Asimsimo se puede arguemnetar que Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos piden limitar los sitios donde el sistema de conducción autónomo de Tesla, Autopilot.

Tesla comenzó a instalar esta computadora en todos los vehículos nuevos el año pasado (y ofrece actualizaciones para aquellos con vehículos más antiguos), aunque hay una condición más, el esta actualización sólo funciona en los propietarios que también pagaron la versión de“ totalmente autónomo” de la compañía. La compañía advirtió en la nota obtenida por The Associated Press que los conductores deben prestar atención y estar listos para reaccionar de inmediato “incluido frenar debido a que esta función podría no detenerse en todos los controles de tránsito”.

Cabe mencionar, que la función desacelerará el automóvil cuando detecte la luz de un semáforo, incluidos aquellos que tienen una luz verde o una amarilla parpadeando intermitentemente. Notificará al conductor de su intención de desacelerar y frenar, y los automovilistas deberán empujar hacia abajo la palanca de la transmisión y presionar el pedal del acelerador para confirmar que es seguro proceder.