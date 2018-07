Televisa inicia proceso de venta de Radiópolis

La división de radio de Grupo Televisa Radiópolis, que opera 17 estaciones de radio en todo México, ha dado inicio a su proceso de venta, y se estima que será concretado para octubre o noviembre del 2018.

“Como el proceso está iniciado, todavía no se conoce el número ni el nombre de los posibles postores, pero aún no hay negociaciones con nadie”

La primera etapa corresponde a la definición de los interesados en la compra, además de los sondeos debidos acerca de los montos y participaciones.

Hasta el momento no se han confirmado los posibles compradores ni los montos. Ningún grupo radiofónico ha pujado por la división de radio Televisa, tal como lo habían informado algunos medios de comunicación.

Estas acciones son parte de una nueva estrategia de desincorporación de activos que ha implementado la nueva dirección después de que se diera a conocer el primer reporte financiero del año. Estas estrategias dieron inicio con la venta de la participación de Televisa en el grupo español Imagina del 19%.

Radiópolis representa alrededor del 1% de las ventas de Televisa, y opera bajo una empresa conjunta con Grupo Prisa, de la cual Grupo Televisa posee el 50%. El grupo posee y opera 17 estaciones de radio en México, incluyendo tres emisoras AM y tres FM en la Ciudad de México, cinco AM y dos estaciones FM en Guadalajara, una estación AM en Monterrey, una estación FM en Mexicali, una combinación AM / FM estación en San Luis Potosí y una estación de radio FM en Veracruz.

Entre las estaciones del grupo está la KE BUENA, W Radio, W Deportes y Los 40.

Cabe destacar que esta decisión necesita la aprobación del Instituto Federal deTelecomunicaciones (IFT)