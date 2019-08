Telegram sacará su criptomoneda en octubre

Ya van varias veces en las que hablamos de la criptomoneda de Telegram, sin que en ninguna de éstas se haya podido concretar más que las intenciones de la empresa que monetizar, de manera descentralizada, dentro de la plataforma. Lo que siempre ha sido evidente es que lanzamiento de Gram, el nombre que lleva su criptomoneda, tenía una fecha límite del 31 de octubre, algo que parece va a cumplir el servicio de mensajería, de acuerdo a información de The New York Times y en The Block, el medio especializado en criptomonedas.

El plan detrás de Gram es generar una estructura descentralizada parecida al Bitcoin, y a pesar de que se use su plataforma para el intercambio, la empresa no tendrá ningún control de cómo se utiliza y hacia donde se van los pagos que se hagan con Gram, por lo que son muy claras las intenciones, desde el punto de vista operativo, que busca la empresa con este movimiento más allá de tener una capitalización extra.

En este aspecto, los token de Gram ya están a la venta desde julio por medio de un intercambio de nombre Liquid. Una operación que triplicó el precio de venta respecto a la colocación privada de estos tokens, que por medio de la empresa Gram Asia, que era el mayor tenedor de tokens de Telegram, logró poner una parte de los mismos a un precio de cuatro dólares cada token.

Finalmente, parece que el plan es comenzar las operaciones con Gram en los siguientes dos meses, ya que la empresa quiere tener listas sus billeteras digitales para los más de 200 millones de usuarios de la aplicación, y que llegue a ser un sistema de pagos estable e interesante, estandarizado dentro de la plataforma y que además vaya más allá de la propia, algo difícil ahora que los reguladores tienen el foco puesto en estos sistemas por la irrupción inminente de Facebook en este mercado.