Tarjeta de crédito: Estas son las razones por las que te la negaron

Tarjeta de crédito: Esta son las razones por las que te la negaron

Lo primero que debes hacer cuando te niegan una tarjeta de crédito es averiguar por qué fuiste rechazado y en esta ocasión en La Verdad Noticias te traemos las 7 razones por las que te pueden negar el crédito.

Las tarjetas de crédito son uno de los productos financieros más demandados por los mexicanos por la facilidad de comprar, la capacidad de planeación de gastos y para mantener organizado las compras.

Sin embargo, existen varias razones por las que las personas no califican para este producto financiero y a continuación te las explicamos.

¿Por qué me niegan la tarjeta de crédito?

No demostrar capacidad de pago: Ser dueño de una tarjeta de crédito requiere demostrar que se reciben los ingresos suficientes para pagar. Si esta capacidad de liquidez no está demostrada, es poco probable calificar para el crédito.

Malas referencias crediticias: Una mala referencia crediticia ocurre cuando las deudas no se pagan a tiempo, si has llegado al límite de crédito, si abres demasiadas cuentas, si no cuentas con activo como el pago de otra tarjeta, un plan de celular, etc.

Ingresos Insuficientes: Cuando recibes un ingreso regular y estable, es más probable calificar a una tarjeta de crédito. Cada institución financiera tiene un ingreso mensual mínimo para otorgar este producto financiero.

Tienes muchas solicitudes en diferentes bancos: Los bancos desconfían de aquellos usuarios que solicitan una tarjeta cuando en un periodo muy corto han solicitado crédito en diferentes instituciones de manera simultánea. Eso comunica un foco rojo de que el solicitante no sea capaz de cumplir con los pagos. Es recomendable solicitar créditos de manera responsable y ser, ante los ojos de los bancos, un buen cliente.

Manejar muchas tarjetas: Existen usuarios de este producto financiero que no evalúan su capacidad de pago y aplican para otra tarjeta de crédito, esto provoca que sus ingresos no sean suficientes para pagar la tarjeta de crédito. Para las instituciones crediticias este es un indicio por el cual rechazan la tarjeta.

Tener activo un crédito alto: Si tiene un crédito activo alto puede significar un nivel de endeudamiento igualmente alto por lo que reduce las posibilidades de adquirir una tarjeta nueva.

Tener un nulo historial crediticio: No contar con un historial crediticio también es una razón por la cual no califica para una tarjeta de crédito. Los bancos necesitan conocer el historial de comportamiento crediticio para confiar en el solicitante y entregar el producto financiero. Existen tarjetas donde no se solicita el historial y así puedes solicitar tu primera tarjeta de crédito.

¿Cómo puedo hacer para que me den una tarjeta de crédito?

Para calificar a una tarjeta de crédito, mantén tus finanzas saludables, asesórate y compara antes de adquirir este producto financiero para aprovechar todas sus ventajas.

