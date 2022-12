Tarjeta de Crédito: Cinco claves para usarla y no pagar intereses

La tarjeta de crédito puede tener grandes beneficios si se usa de la forma correcta, pues te permite tener un préstamo siempre disponible en el bolsillo. Esto se suma a la flexibilidad en las formas de pago y en esta ocasión en La Verdad Noticias te traemos una serie de recomendaciones para no pagar de más en intereses.

Hacer buen uso de una tarjeta es el primer paso para evolucionar en la organización de las finanzas personales, pero para lograrlo es fundamental seguir algunas reglas básicas para no perder este beneficio que podría resultar un apoyo fundamental en la economía diaria.

¿Qué es la compra a crédito con tarjeta?

Se denomina así a la cantidad de dinero que una entidad pone a disposición de otra (cliente). Al cliente no se le entrega la cantidad total al inicio de la operación, sino que podrá usarla según las necesidades de cada momento, utilizando una cuenta o una tarjeta de crédito, y abonando intereses solo por el dinero efectivamente utilizado.

Los créditos también se conceden durante un plazo, pero a diferencia de los préstamos, cuando el plazo se termina se puede renovar o ampliar. Los intereses de los créditos suelen ser normalmente más altos que los de un préstamo.

¿Cuáles son las opciones de pago con la tarjeta de crédito?

Pagar el total: se abona la suma de todas las cuotas de ese mes con los intereses incluidos, si los hubiera, más gastos administrativos del banco.

Pago parcial: en el caso de tener más dinero que el mínimo a pagar, pero no se cuenta con el dinero necesario para el pago total, existe la posibilidad de hacer pagos parciales. La diferencia entre el pago total menos el pago parcial será el nuevo saldo pendiente.

Pagar el mínimo: el banco da la opción de realizar un pago mínimo, si no se llega a juntar todo el dinero necesario para hacer el pago total. Esta opción implica pagar intereses adicionales a los originales.

5 claves para usar correctamente la tarjeta de crédito

Con estas recomendaciones podrá disfrutar de los beneficios de la tarjeta sin pagar de más.

Hacer los pagos a tiempo: No pagar el resumen de la tarjeta de crédito a tiempo (antes de que se venza) puede significar no solo pagar más intereses, sino la posibilidad de perder ciertos beneficios asociados a tu tarjeta de crédito. Además, no cumplir con tus pagos podría dañar el historial crediticio.

No dejarse llevar por el pago mínimo: Cada mes, las tarjetas permiten pagar un monto mínimo sobre el total del estado de cuenta, lo que evita que al mes siguiente te cobren cargos por pagos atrasados o pierdas tus beneficios. Esto puede ser útil cuando no se tiene el dinero suficiente o se cuenta con un presupuesto ajustado.

Configurar un pago automático: El pago automático es un pago pre-programado de tu tarjeta de crédito en el que se puede configurar un monto fijo o variable. Es importante asegurarse siempre de que en la cuenta habrá suficiente dinero como para cubrir el saldo de la tarjeta de crédito.

Considerar los pagos a término: Quienes hacen un mejor uso de las tarjetas de crédito son aquellos que pueden planificar a futuro y organizar sus gastos. Cuando se realiza una compra en cuotas sin intereses, el costo se divide en múltiples pagos pequeños a cancelar cada treinta días hasta terminar de pagar el monto total.

Prestar atención al tipo de recompensas: Algunas tarjetas de crédito ofrecen recompensas cada vez que se realiza una compra, ya sea como reembolso en compras o suma de millas para viajes. En general, las tarjetas de crédito cobran una tarifa mensual por estos beneficios, pero cuidado, que podrías terminar pagando tarifas por servicios que jamás se van a usar.

