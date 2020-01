TRATON SE Group lanza multimillonaria propuesta para comprar NAVISTAR

TRATON Group lanz multimillonaria propuesta para comprar NAVISTAR

TRATON SE Group ha lanzado una multimillonaria propuesta ante su interés de comprar Navistar International Corporation, de tal forma que en el planteamiento de poder adquirir la compañía global de origen estadounidense, ofertando unos 35 dólares por acción, siendo el pago en efectivo. En algunos sitios señalan que la oferta total que se habría realizado sería de más de 2 mil 900 millones de dólares.

Navistar International Corporation analizará la propuesta de TRATON SE Group

Ante dicha oferta realizada por TRATON SE Group y de acuerdo con sus deberes fiduciarios, el Consejo de Administración de Navistar, el cual es encabezado por Troy C. Clarke, dijo mediante una consulta con sus asesores financieros y legales que va a revisar y se tomará un tiempo para que pueda evaluar la propuesta realizada por TRATON SE en el contexto del plan estratégico de Navistar.

De tal forma que analizará la propuesta a detalle Navistar International Corporation, con la finalidad de determinar el curso de acción en el que se cuide el interés de la empresa ante todo y sus grupos afiliados.

Navistar pensará varios días el rumbo que tomará la empresa

Derivado de lo anterior Navistar ha aconsejado a sus accionistas que no vayan a tomar alguna medida, y es que se ha indicado que por este momento no se necesita de sus votos, puesto que aún no se ha dado garantía de que se concrete alguna negociación entre la empresa Navistar y TRATON Group ante la propuesta realizada por este grupo.

Recordemos que Navistar International Corporation (holding cuyas subsidiarias y afiliadas producen camiones comerciales marca International, motores diésel, así como autobuses escolares y comerciales marca IC Bus, lo mismo que brinda servicios financieros y comercializa partes y componentes) por el momento Navistar ha decidido no hacer algún comentario más allá de que analizará la propuesta de TRATON Group.

