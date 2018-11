Starbucks bloqueará las páginas obscenas por medio de su red Wi-Fi

Starbucks empezará a bloquear contenido pornográfico en sus establecimientos. Luego de millones de críticas en los últimos años frente a la pasividad expuesta por una de las cadenas de cafeterías más populares de todo el mundo, a su poder alrededor de 30 mil tiendas operando, la firma ha tomado la decisión de ponerle fin al censurable comportamiento que se llevaba a cabo por medio de las redes Wi-Fi públicas de sus locales.

De acuerdo a información de Business Insider India, que da a conocer los planes de Starbucks para empezar a implementar a partir del próximo año una herramienta que se encargue de bloquear el acceso a contenido pornográfico a quienes deseen ingresar a él por medio de las redes inalámbricas de sus establecimientos. La iniciativa aparece luego de una petición comenzada por la plataforma sin fines de lucro y enfocada en la seguridad en internet Enough is Enough (Suficiente es Suficiente, en inglés), en la que se han conseguido más de 26 mil firmas pidiendo a la cadena que regulase el uso del Wi-Fi para evitar estas conductas.

La CEO de Enough is Enough, Donna Rice Hughes, ha afirmado que la inacción de la empresa en la materia "mantiene las puertas abiertas para que los delincuentes sexuales condenados y otros puedan volar bajo el radar de la policía y utilizar los servicios públicos gratuitos de Wi-Fi para acceder a la pornografía infantil ilegal y la pornografía".

Para el año 2019

La cadena popular de cafetería admitió que el consumo de este tipo de contenido, si bien está prohibido por medio de sus redes públicas, se realiza de forma ocasional, lo que ha dado pie a la ejecución de la herramienta de bloqueo. La empresa no ha informado más detalles sobre su funcionamiento, pero sí que será a partir del siguiente año cuando empiece a trabajar de manera oficial.

Esto dará fin a los comportamientos como los que comenta Rice Hughes relacionados al consumo de contenido ilegal y, además, será de apoyo también para los padres. Según asegura la CEO: "Tener puntos de acceso sin filtro también permite a los niños y adolescentes omitir fácilmente los filtros y otras herramientas de control parental configuradas por sus padres en sus teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles".