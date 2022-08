Spoofing: la nueva estafa a usuarios CitiBanamex

Los robos en bancas digitales son más frecuentes de lo que pensamos, por ello hay que estar siempre alerta y verificar que las fuentes con las que nos comunicamos para resolver dudas bancarias, siempre sean las oficiales.

Como lo que le sucedió a una mujer, quien a través de Twitter alertó a usuarios de CitiBanamex, puesto que alguien intentó acceder a su banca móvil desde un dispositivo no identificado.

La mujer relató, que recibió una llamada que presuntamente provenía del banco, y quien la alertó de sobre un cargo no reconocido por poco más de 100,000 pesos, pero no solo eso, sino que también, los delincuentes lograron acceder a su estado de cuenta.

“Al ingresar al portal de inmediato me llegó una notificación: habían hecho un cargo por $110,000 en mi tarjeta de crédito”, declaró la usuaria.

Al darse cuenta de que este monto no fue solicitado por la usuaria, se dispuso a cambiar la contraseña de su banca digital, no obstante el sistema ya no se lo permitía.

Confrontación a Citibanamex

Los criminales cibernéticos, le insistieron a la mujer que hiciera la transferencia del dinero a otra cuenta y que así la ayudarían, por lo que comenzó a dudar sobre la situación, fue ahí que recurrió a la institución bancaria y pidió cancelar cuentas, la tarjeta e incluso su token.

En respuesta a la situación, Banamex le refirió a la mujer que tendría que hacer un sin número de operaciones tardadas, por lo que mejor le sugirieron utilizar el dinero, pero la mujer se rehusó.

“El ejecutivo de Citibanamex me dijo; no se preocupe, sólo va a pagar como $1,200 de intereses este mes, por el cargo que se había generado”, “Estas prácticas son muy normales, qué bueno que no pasó a mayores”, explicó la mujer sobre el servicio bancario.

Por su parte, la mujer subrayó que actuará de forma legal contra el banco, por lo que procederá a demandar a través de la CONDUSEF, por los daños provocados.

¿Qué es fraude con Spoofing?

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), la nueva forma de estafa es cuando criminales cibernéticos disfrazan su número, para que aparezca el nombre del banco en el identificador y así solicitar sus datos confidenciales y proceder a transferir cantidades grandes de dinero a otras cuentas, o en su caso aceptar préstamos vía digital, como le sucedió a esta mujer.

