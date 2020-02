Sneakers: los tenis más esperados de febrero ¡te decimos la razón!

Sneakers: el tenis deportivo más esperado de febrero

Durante estos días se darán importantes lanzamientos en el mundo de los sneakers. Marcas como Nike o Adidas encabezan la lista por los excelentes modelos, fanáticos de los artículos deportivos de las marcas mencionadas ya están a la expectativa de cuales se compraran ya que es un diseño diferente a lo que estamos acostumbrados a ver.

ADIDAS YEEZY BOOST 350

Los Adidas Yeezy Boost 350 es uno de los más pedidos, ya que la marca alemana y el rapero Kanye West han anunciado que habrá decenas de lanzamientos de este modelo. Un modelo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en una versión de elegante zapatilla para correr. A pesar que estará en edición limitada se pondrán a la venta en tiendas especiales de Adidas o en tiendas deportivas seleccionadas por todo el mundo. Su lanzamiento será el próximo 8 de febrero a un precio de tres mil 681 pesos mexicanos.

ADIDAS YEEZY BOOST 350

HOVR MACHINA

De igual manera la marca británica Under Armour, no se quedó atrás, pues presentará un gran lanzamiento para el mundo del atletismo, las HOVR Machina, un modelo dedicado para los “runers” ya que son tan ligeros para los “sprints” o carreras explosivas. Estos tenis contienen un chip Bluetooth que no solo mide la distancia recorrida, sino que además evalúa la pisada del corredor y la información es enviada directamente a la app Map My Run que la analiza y envía recomendaciones al corredor vía mensaje de voz por medio de los auriculares.

Te puede interesar: Coronavirus comienza a impactar a marcas deportivas como Adidas y Nike

HOVR MACHINA

REACH DE NIKE

Nike siempre acaparando el mercado mundial, por lo que los React 87/55 será el nuevo modelo acolchado Reach que será tendencia de los cuales presenta una mezcla de modificaciones en la parte superior y una suela ancha, además de que tienen un peso proporcionado haciéndolo perfecto para ir al gimnasio.

REACH DE NIKE

AIR MAX 90

Una edición ilimitada ha creado Nike con este día del amor y la amistad, ya que proyectarán unos sneaker para esa fecha , se trata de unas Air Max 90 especiales de color pastel, se puede leer la frase 'U Complete me' y tienen detales rotos que solo se completan con otro modelo exactamente igual.

AIR MAX 90

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana