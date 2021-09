Sistema SIO Fovissste

El SIO Fovissste fue creado a través de la Jefatura de Servicios de Oferta de Vivienda con la finalidad de que los desarrolladores tengan una clave que les permita ingresar al sistema de originación (SIO).

Para el otorgamiento de las claves que permiten el acceso al sistema será indispensable el llenado del formato (solicitud de clave), y cumplir con las políticas de operación que la dependencia detalla.

Si deseas conocer qué es el proceso de originación Fovissste, así como la forma de recuperar la contraseña correspondiente,a continuación La Verdad Noticias te comparte toda la información necesaria.

¿Qué es el SIO Fovissste?

Sistema Integral de Originación Fovissste

El SIO Fovissste es una plataforma que permite poder revisar en qué estado se encuentran los trámites de formalización de las operaciones. Está a cargo de la Jefatura de Servicios de Oferta de la Vivienda. Para tener acceso a este sistema es necesario darse de alta previamente.

Los principales requisitos que establece el Fovissste para otorgar a una empresa una clave para ingresar al sistema SIO son los siguientes:

Completar el formato de solicitud de clave.

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) tanto del usuario como del representante legal.

Copia del registro en el Instituto Federal Electoral (IFE) del usuario que solicitará la clave y su representante legal.

¿Cómo recuperar mi contraseña de Fovissste?

Contraseña de Fovissste

Para asignar una clave de acceso al sistema SIO, el Fovissste exige cumplir con ciertos parámetros. Uno de ellos es llenar el formato correspondiente, el cual es imprescindible.

En consecuencia y a modo de prevención, el Fovissste suspende las claves cuando detecta que no se han utilizado recientemente. Esto es una forma de garantizar que éstas no sean usadas por un tercero de manera fraudulenta. No obstante, en caso de suspensión se puede solicitar a este organismo público que reactive el código.

¿Cómo saber cuánto tengo disponible en Fovissste?

Los simuladores de Créditos FOVISSSTE son la alternativa que tienen los usuarios para consultar el monto de crédito que podrías disponer de acuerdo a los diferentes esquemas de crédito que ofrece la dependencia.

Recuerda que el uso de las claves de SIO Fovissste es únicamente a empresas que cuenten con su registro de oferente actualizado.

