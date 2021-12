Para quienes desconocen el significado de Condusef y su función, te compartimos que la Condusef realiza la defensa de los derechos de los usuarios y emprende medidas para que la ciudadanía no se deje engañar por cualquier empresa de servicios financieros.

Para la atención al público cuenta con diferentes canales de atención en caso de que un usuario lo requiera. Condusef también fomenta a los usuarios una cultura adecuada respecto de las operaciones y uso de los servicios financieros.

Este órgano regulador tiene presencia a nivel nacional a través de una red de 36 subdelegaciones, las cuales se encuentran distribuidas en cada uno de los Estados de la República y la Ciudad de México, también Condusef cuenta con un telefóno donde brinda asesoría.

¿Qué casos atiende la Condusef?

Condusef tiene disponible diversos medios de comunicación para interponer una queja

En cuanto a consultas se refiere, aplican aquellas relativas al tipo de productos y/o servicios ofrecidos por las Instituciones Financieras.

En cuanto a reclamaciones, el ámbito de acción de la Condusef es aplicable cuando existan diferencias en la interpretación de los compromisos asumidos implícita o explícitamente, derivados de la suscripción del Contrato de Adhesión a través del cual el Usuario contrató el servicio o adquirió el producto ofrecido por la Institución Financiera.

También se atienden reclamaciones cuando a criterio del usuario, la Institución Financiera haya actuado de manera indebida, o cuando haya incumplido con lo planteado en el Contrato de Adhesión suscrito con el Usuario.

Adicionalmente, la Condusef está facultada para analizar y verificar que la información publicitaria y toda aquella utilizada por las Instituciones Financieras para comunicar los beneficios o compromisos, que el Usuario asume al adquirir un producto o contratar un servicio, sea veraz, efectiva y que no induzca a confusiones o interpretaciones equívocas.

¿Cómo se hace una denuncia ante la Condusef?

La queja en la Condusef puede ser de forma física o en línea

Para levantar una queja en la Condusef puede ser de forma física o en línea, a continuación abordaremos cada una de ellas con más detalle:

Proceso de forma física

Para levantar una reclamación ante la Condusef en contra de una institución financiera será necesario presentarla por escrito en sus oficinas en la Ciudad de México o en los estados de la república mexicana, según corresponda al domicilio del usuario que presentará la reclamación.

Este escrito debe de contener lo siguiente:

Nombre y domicilio del reclamante; y, en su caso, del representante legal (así como el documento que establezca esa relación, como una carta poder simple o mandato notarial).

Nombre de la Institución Financiera contra la que se realiza la reclamación.

Descripción del servicio que se reclama y la relación de hechos que motiva la reclamación.

Documentación que demuestre la contratación del servicio que se está reclamando (este puede ser, por ejemplo, el contrato de la cuenta bancaria o la tarjeta emitida por el banco a favor del usuario).

Proceso en línea

Este proceso es relativamente nuevo y tiene la finalidad de agilizar los trámites para que cualquier persona que necesite presentar una queja electrónica, pueda hacerlo desde la comodidad de su casa u oficina. Sin embargo, es importante mencionar que sólo procede en los siguientes casos:

Para productos de Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, y Cuenta de nómina.

Con causas de Consumos no reconocidos, Solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada, Disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el Usuario, cliente y/o socio, así como por Depósito no aplicado total o parcialmente.

Además, es necesario que la Institución Financiera contra la que se levanta la queja electrónica haya previamente autorizado a la Condusef a participar en este programa, de lo contrario no será posible.

Puedes presentar tu queja electrónica en el portal de la Condusef. Y también es importante mencionar que si la resolución no te satisface, es posible iniciar el procedimiento presencial.

¿Cuánto tiempo tengo para presentar una queja ante la Condusef?

El servicio a usuarios en Condusef es gratuito

Actualmente, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuenta con atención en línea, Ingresa al sitio web: www.condusef.gob.mx. Ya en la página encontraremos la opción de Portal de Queja Electrónica.

La atención a la queja o denuncia deberá concluir en un plazo máximo de tres meses a partir de que se califique como probable incumplimiento.

Ahora conoces cual es el significado de Condusef y su función, en caso de que algún prestador de servicios financieros tenga algún incumplimiento o irregularidad.

