Si tu patrón no te paga tus vacaciones...Haz ésto

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, nosotros somos es el país que más horas a la semana trabaja, es por eso que cada año tenemos el justo derecho de disfrutar de unas vacaciones pagadas y ahora con la ampliación a 12 días, los mexicanos estamos más felices, pero...¿Qué podemos hacer si nuestro patrón no quiere pagarnos en nuestra ausencia como corresponde?

En La Verdad Noticias nos preocupamos por el bienestar de los trabajadores de México, es por eso que en esta ocasión te diremos qué es lo que tienes que hacer si ésto te llega a suceder.

Antes que nada, mantén la calma, eso no es legal así que el perjudicado no serás tú. Lo que tienes que hacer si tu patrón no te paga tus vacaciones o tu prima vacacional, es acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para que uno de sus abogados te brinde asesoría legal, gratuita y personalizada.

¿Cuántos días tendré derecho de gozar de unas vacaciones pagadas?

Con la antigua Ley Federal del Trabajo, los mexicanos podían gozar de hasta 6 días de vacaciones desde el primer año, ahora con los nuevos cambios en la reforma, según los artículos transitorios del dictamen recién aprobado, los ciudadanos tendrán derecho a 12 días de descanso desde el primer año de trabajo desde el 1 de enero de 2023.

¿Cuánto me corresponde recibir por las vacaciones?

Dependiendo de los días en los que salgas de vacaciones, como trabajador te corresponderá obtener el total de tu salario ordinario en los días que estárás vacacionando, así como una prima vacacional del 25% del monto que recibiste para las mismas.

