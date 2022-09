Si tienes membresía de Costco, urge que cheques esto

Costco pidió a sus socios y clientes no caer ante estafas mediante supuestas promociones, descuentos y hasta artículos gratis, esto a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

De acuerdo con la tienda, los estafadores escriben y envían mensajes dedicándole a la gente que ha ganado premios y muchas cosas más. O bien que aprovechen las promociones que tiene la tienda, explicando los productos participantes para que las personas hagan pedido, pero nunca les llega.

Este es el comunicado de Costco para sus clientes.

Los mensajes de fraude son enviados a través de SMS, WhatsApp y correo electrónico. También mediante una supuesta página de Internet que es de Costco, pero todo se trata de un fraude.

La empresas insistió en que debes tener cuidado con falsas ofertas o promociones. "Consulte a continuación ejemplos de correos electrónicos, mensajes de texto y publicaciones fraudulentos destacados que circulan actualmente. Estas ofertas no son de Costco Wholesale. No debes visitar ningún enlace proporcionado en mensajes como estos, y no debe proporcionar al remitente ninguna información personal".

Comunicado de Costco tras intento de fraudes.

18 formas de fraude