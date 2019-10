Si tienes Android ¡Cuidado! esta App estaría cobrándote sin que lo sepas

Si tienes un Android entonces debes tener cuidado de una App que podría estar cobrandote de tal forma que ni siquiera lo sepas, algo así como un robo hormiga, así que en caso que la tengas corre a desinstalarla para evitar la fuga de tu dinero.

Y es que Upstream, una empresa de seguridad señala que hay una aplicación la cual cuenta con un estimado de 40 millones de usuarios, sin embargo esta ha hecho múltiples transacciones muy sospechosas, lo que encendió las alertas a muchos.

Así que aquí vamos, Snaptube es una aplicación que deja que los usuarios puedan descargar el vídeo de YouTube que deseen con el fin de que lo puedan ver sin estar conectado a internet, sin embargo aquí vendría el engaño o fraude.

Se indica que hasta el momento han sido bloqueadas más d 70 millones de transacciones las cuales han sido catalogadas como fraudulentas, mismas que fueron originadas desde Snaptube durante el último semestre de lo que va de este año.

Por si fuera poco, esta App según señala la empresa de seguridad, cobra a los usuarios por que estos tengan un servicio premium pese a no haberlo pedido o contratado, se indica que esta aplicación es de tipo adware,el cual clickea en anuncios en segundo plano, lo que a su vez va consumiendo los recursos y batería de android.

Cabe mencionar que la aplicación Snaptube tiene el mismo código de software para desarrolladores, que lleva por nombre Mango SDK, el cual es utilizado por una aplicación de vídeo popular en China nombrada Vidmate. Así mismo Vidmate y Snaptube tienen URL, dominios y hasta patrones de tráfico muy parecidos.

Por suerte Snaptube solo tiene presencia en tiendas de aplicaciones de terceros y no se encuentra disponible en la Google Play Store, de manera que si jamás has instalado un APK externo no te preocupes.