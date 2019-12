Si no aprovechastes las ventas de Navidad, tiendas departamentales alistan rebajas de Año Nuevo

Si no aprovechastes el Buen Fin, las ventas nocturnas o los meses sin intereses de Navidad, esta es tu oportunidad; las tiendas departamentales preparan las rebajas de Año Nuevo, por lo que es una buena opción para surtirte de ropa y zapatos a precios más cómodos, además de juguetes.

De acuerdo a los economistas, realizar compras en época de rebajas en verdad es un respiro para tu bolsillo, por lo que recomiendan aprovechar siempre los cambios de temporada, pero advierten que las tarjetas de crédito no son una extensión de tu sueldo, por lo que antes de endeudarte en Año Nuevo valora si puedes pagar las mensualidades que ofrecen.

Aprovecha rebajas de Año Nuevo

Y es que muchos de los productos que quedaron de Navidad, serán rematados en Año Nuevo por diversas tiendas departamentales en distintos puntos del país, por lo que si aún no has renovado tu guardarropa, está será tu oportunidad a precios más bajos que en diciembre.

No debes dejar de un lado las recomendaciones de los economistas de no hacer mal uso de tus tarjetas de crédito y no caer en las ofertas de 3×2, pues suena tentador, pero valora hasta cuánto quieres gastar en tres prendas casi iguales.

Apuestan a las rebajas de Año Nuevo

Cabe destacar que Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, Bershka, Zara, Sears y Sanborns, por mencionar algunas se encuentran entre las principales tiendas departamentales que apuestan a la temporada de rebajas en los primeros meses de Año Nuevo.

Uno de los clientes de una conocida tienda departamental confesó que a veces es preferible esperar a las rebajas para comprar ropa o zapatos, puedes encontrar buenos descuentos, aunque también hay que buscarlos de tienda en tienda.

