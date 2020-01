Si dejas de hacer ESTO lograrás ahorrar 50 mil pesos

Si dejas de hacer los siguiente que te diremos en forma de lista, para que logres ahorrar 50 mil pesos, y es que al hablar de ahorro como nos cuesta, debido a que desafortunadamente es una cultura o hábito que poco se tiene en México.

Con organización y conciencia de tus gastos lograrás tu objetivo de ahorro

Y es que según señala la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 (ENIF), solamente el 15.2 por ciento de los ciudadanos, logra ahorrar adecuadamente, un 31.14 por ciento lo hace manera informal y 31.9 por ciento hace uso de las dos formas de ahorro, pero lo en verdad preocupante es que mucho más que el 21.5 por ciento de la población no ahorra absolutamente nada.

Aunque creemos en la mayoría de los casos que no logramos ahorrar porque no ganamos ‘lo suficiente’ para poder guardar dinero, lo cierto es que la verdadera razón de que no ahorremos con orden, se debe a la forma en que gastamos el dinero que llega a nuestras manos.

El analista de de Real Estate de Propiedades.com, Leonardo González señala que en realidad el ahorro se basa en diseñar y ejercer de manera activa un presupuesto realista, también recomendó realizar un balance de ingresos y llevar un control de cada gasto que haces.

Fíjate un objetivo recomienda la Condusef, así tendrás la motivación que necesitas

“También hay que considerar evaluar, una vez ejercido el consumo de servicios, el grado de satisfacción por estos flujos, de tal forma que se identifiquen mejores marcas o se tomen decisiones de ahorro”, indicó el analista.

Servicios de transporte

Busca alternativas, ya sea compartiendo el transporte y el gasto, o reduce su uso a los momentos en que sea muy necesario.

Servicios: Teléfono, internet y televisión de paga

Analiza si en verdad necesitas todos estos servicios, o solamente el internet. Con el pago de estos, al año podrías llegar a pagar hasta 14 mil pesos al año. Entregas a domicilio

Si lo pides alguna vez que tengas en verdad urgencia, podría no ser tan grave, pero si para todo usas las aplicaciones y los pedidos a domicilios, entonces estarás haciendo un gasto que podrías ahorrar. Recuerda que son entre 30 y 40 pesos y a eso súmale la propina.

Algo que será indispensable para que tu ahorro sea algo serio, es que siempre tengas una meta planteada, un objetivo, algo que te motive a sentir que no te puedes fallar, en el caso de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), recomienda que pienses, en un enganche de auto, tus vacaciones familiares o en lo benéfico que será este ahorro para tu retiro.

