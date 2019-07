Senado va a subastar vehículos el 8 de agosto

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta dijo que la subasta será realizada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), a la cual se le pagará el 7% del total.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta, indicó que la subasta se va a llevar a cabo por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), a la cual se le va a pagar el 7 por ciento del total.

“En caso de que los vehículos no sean subastados, o que no logren una oferta, se realizará una subasta electrónica por parte del SAE hasta el día 28 de agosto del 2019”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Hacienda sube, otra vez, el estímulo fiscal a gasolina Premium

En una conferencia de prensa, y luego de ser interrogado sobre los rumores de que podría hacerse cargo de la titularidad de la Secretaría de Gobernación, Monreal lamentó que haya expresiones sin sustento que puedan crear "tanto ruido", se declaró "muy a gusto" como legislador y añadió "no me va a distraer nada, aquí me voy a quedar".

Sobre los temas de la agenda legislativa, Monreal indicó que los senadores ya tomaron la decisión de ya no hacer periodos extraordinarios de sesiones, por lo que el ordinario empezará en septiembre.

Dijo que los temas iniciales que se van a abordar en las primeras semanas de ese lapso van a ser las leyes reglamentarias en materia educativa, el Instituto de Bienestar ante la desaparición del Seguro Popular, el delito grave con prisión oficiosa y las compañías fantasmas que han creado defraudación fiscal.

Mexicanos deben en promedio el triple de su salario mensual

Datos obtenidos por la plataforma financiera Destácame revelan que en México el promedio de endeudamiento es de 35 mil 499 pesos, excluyendo crédito hipotecario.

En una entrevista con Forbes México, el cofundador y director general de la compañía, Jorge Camus, detalló que los hábitos y comportamiento de los mexicanos indican que no hay conocimiento sobre su situación financiera, lo que resulta en una calificación crediticia negativa.

En el estudio “Destácame Index” indica que un 34.7 por ciento de los mexicanos recurren a los préstamos personales, ubicándose como el tipo de crédito más común, en segundo ugar se encuentra la línea de crédito con 17.8 por ciento y la tarjeta de crédito con 16.5 por ciento.

Si deseas leer más información, visita el siguiente enlace:

https://laverdadnoticias.com/economia/Mexicanos-deben-en-promedio-el-triple-de-su-salario-mensual-20190719-0052.html