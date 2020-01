Según especialistas, estas son las razones por las que México no creció en 2019

La promesa de crecimiento económico para nuestro país hecha por Andrés Manuel López Obrador no logró llevarse a cabo por algunas situaciones que pusieron en tela de juicio la estabilidad del país, lo que provocó el fuerte impacto en la economía nacional durante el primer año de este gobierno.

La inversión pública no tuvo fuerza

“En este primer año el inversionista promedio sí está viendo reglas diferentes, todavía no muy claras, de cuál va a ser el tratamiento del tema económico, del tema de inversión”, explicó el extitular de Coneval, Gonzalo Hernández Licona.

La cancelación del aeropuerto de Texcoco, la suspensión de las rondas petroleras y los proyectos relativos a energía de gran magnitud, han mermado la confianza de los inversores en la estabilidad el país.

La falta de crecimiento en parte fue por la falta de inversión

Los especialistas concuerdan en que las cuatro principales fuentes económicas se encuentran en una situación muy complicada, ya que están muy debilitadas o en el peor de los casos se encuentran detenidas; el consumo interno, el gasto gubernamental, la inversión pública y las exportaciones.

Por otro lado, estos expertos afirman que la falta de crecimiento sigue siendo consecuencia de las condiciones que ocurrieron a lo largo de sexenios anteriores, “Se subestimó el efecto de esa desaceleración, sobre todo en construcción”, declaró el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, José Luis de la Cruz.

Entonces, al no tener un panorama seguro para invertir, no hubo empresas ni países que confiaran en la situación actual del país, lo que evitó que la economía lograra el crecimiento prometido, la incertidumbre de los métodos y actividades gubernamentales no permitieron que más inversionistas se acercaran a nuestro país e impulsaran la economía y por ende el crecimiento del país.

La inercia de sexenios anteriores frenaron el crecimiento

Este nuevo año se espera que sí haya crecimiento económico, sin embargo tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla el tema de la inversión.

