Sector automotriz prevé un 2023 difícil, pero con mejorías

En medio de un entorno complicado por la regulación del gobierno mexicano, los efectos secundarios de la pandemia y una economía afectada por la recuperación con aproximamiento a una recesión, el sector automotriz instalado en el país ha aumentado sus ventas y prevé un 2023 difícil, pero con ligeras mejorías.

En entrevista con La Verdad Noticias, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), expuso para este año esperan incrementar hasta un 6% el número de ventas de autos nuevos con respecto a 2021, el colocar un millón 80 mil unidades.

Para el siguiente año, en un primer pronóstico considerando las dificultades del mercado, estiman colocar en México un millón 110 mil unidades, lo que representa un incremento de 2.8% apenas.

“Desde enero de 2022 el gobierno decretó que se pueden regularizar los vehículos y esto ha incentivado que se importen más unidades usadas desde Estados Unidos, pero de escasa seguridad, comprometen las seguridad de terceros, contaminan más y afectan el valor de los autos en el mercado mexicano.

Te puede interesar: México aumenta en más de 11 % la importación de autos usados estadounidenses

“Son las bandas criminales que encabezan este negocio las únicas beneficiadas, y al mismo tiempo esto ha afectado a los negocios formales”, dijo el ejecutivo.

Además, explicó que el sector automotriz enfrenta retos económicos importantes debido a una mayor inflación general en todo el país que afecta el poder adquisitivo, incrementos en los precios de los vehículos, retrasos de entregas, mayores tasas de interés y efectos negativos en la cadena de suministro que no terminan de solucionarse.

En 2021 las listas de espera eran de cuatro meses. Rosales explicó que ahora hay un avance porque ya hay más semiconductores en el sector automotriz global, pero aún el tiempo para recibir un auto nuevo en México promedia menos de dos meses.

“Con estas condiciones, el gobierno ha creado una cadena perversa, al quitar también la verificación de condiciones físico mecánicas de los autos, luego el seguro de auto no es obligatorio en todo el país, solo en carreteras federales, pero la Guardia Nacional no lo exige, no hay esquema de verificación”, expuso sobre el tema de seguridad vial".