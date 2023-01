¿Se puede utilizar una tarjeta de crédito y no pagar intereses?

Cuando cuentas con tarjeta de crédito, sin duda uno de los beneficios más amados de la son los meses sin intereses, una vez que te permiten comprar un producto o servicio que tal vez no podrías pagar de golpe o, aunque pudieras, no te gustaría descapitalizarte.

Pero, si aún no sabes como funciona te lo explicamos de forma sencilla, primero elige la forma de pago a meses sin intereses, siempre y cuando esté disponible, después eliges cuántos meses quieres de plazo, usualmente podrás elegir entre 3,6,9,12 y 18 mensualidades; el monto final es cargado a tu tarjeta y deberás cubrir las mensualidades para saldar la deuda.

Sin embargo, como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, los bancos ofrecen varias recomendaciones a tomar en cuenta antes de tomar la decisión de sacar algo a meses.

¿Cómo puedo realizar compra a meses sin intereses con tarjeta de crédito?

Los pagos a meses sin intereses son factibles para realizar algunas compras a crédito

La primera de ellas es que no te dejes llevar por la emoción del momento y considera que los meses sin intereses van a formar parte del pago mensual que deberás cubrir de tu tarjeta de crédito. Se recomienda que tu crédito más el monto de los meses sin intereses no sobrepase el 30% de tus ingresos.

Aprende a elegir cuándo sí y cuándo no. Sabemos que es muy tentador pagar todo a meses sin intereses, pero es importante elegir tus prioridades.

No es recomendable sacar a meses algo que te va a durar menos de un mes, como por ejemplo una comida o una ida al cine.

Es recomendable contar con un colchón que te ayude a liquidar las mensualidades en caso de haya meses que no tengas la liquidez suficiente para cubrir tus pagos. Recuerda que nunca debes ver el monto de tu tarjeta de crédito como dinero extra, sino una

Paga a tiempo o, mejor aún, antes: Sí, sabemos que el chiste de pedir un crédito es para llevártela leve con los pagos o para salir de un apuro que requiera una cantidad de dinero mayor a la que realmente tienes. Sin embargo, también sabemos que hay momentos en los que tu flujo de dinero es mucho mejor y es justo ese momento cuando vale la pena adelantar tus pagos.

Hacer esto no sólo te ayudará a salir más rápido de tus deudas, sino también hará que tu historial crediticio mejore de manera considerable. Por otro lado, en caso de que hayas hecho una compra que no incluya meses sin intereses, esta práctica te puede generar ahorros, ya que si eres totalero te ayudará a no pagar ni un peso de interés.

Revisa que los meses sin intereses se hayan aplicado correctamente. Aunque no es común, hay veces en las que algunas compras no se realizan a meses sin intereses, aún cuando así estaban anunciadas.

Cuando esto ocurre, lo primero que hay que hacer es guardar la calma y revisar si tu tarjeta sí aplicaba para esa promoción, ya que hay tiendas que aplican restricciones para ciertos tipos de cuentas.

Si es que ya verificaste todo y aún así los meses sin intereses siguen sin aplicarse, puedes llamar al negocio donde realizaste la compra para ver qué falló y así poder abrir una aclaración con tu banco. El chiste es que no te preocupes, pues estos problemas siempre tienen una solución. De igual forma, la Condusef puede ayudarte con cualquier controversia.

¿Y qué pasa si se te olvida pagar? En caso de que hayas fallado un solo pago, te puedes ir despidiendo del beneficio, se sancionará tu incumplimiento con pago de intereses. Así que ya sabes; cuentas claras, amistades largas.

