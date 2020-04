Se aproxima una avalancha de desempleo y la Afores podrían ser una salvación

Se aproxima una avalancha de desempleo y esto ocurrirá con las Afores

Hay quienes consideran que ante la avalancha de desempleo que se avecina, puede ser una oportunidad histórica para que el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores), puedan demostrar lo que significan y valen para millones en México, y con acciones concretas puedan enfrentar el desempleo que es casi seguro pegará a miles o más en el país.

Existen diversas acciones del SAR que tienen base en las leyes actuales, el SAR en general al igual que las Afores tienen muchas oportunidades para demostrar su valía, y esto podría ser por medio de un seguro de desempleo.

La actual pandemia por coronavirus ha dejado miles de desempleados

¿Qué es el seguro por desempleo?

El seguro por desempleo es un beneficio del cual supone cuentan muchos mexicanos quienes tienen una cuenta en alguna Afore y al cual pueden tener acceso bajo ciertas condiciones.

Sin embargo, una condición principal es el tiempo en estos, debido a que a dicho seguro por desempleo solo se puede acceder una vez cada 5 años, señalando Consar, que es con la finalidad de evitar que los fondos sean utilizados sólo para pago por desempleo, incluso permite acumular en ese tiempo recursos para que de llegar el momento, el trabajador pueda obtener un monto mayor por ese concepto de seguro.

Para muchos, podría ser el momento en el que se pueda cambiar esto, aunque sea de forma temporal, esto con la finalidad de brindar protección a los ahorros de los trabajadores sí, pero también pueden ser usados en momentos difíciles como los actuales en los que ya comienza a repuntar el desempleo.

Miles de mexicanos están en una situación crítica ante la falta de empleo en el país

Si bien ya hay una base, podrían realizarse algunos ajustes operativos sin tener que llegar hasta el Congreso, y dichos cambios podrían ser: cambiar el plazo de 5 años por esta ocasión para que aquellos que pierdan su empleo puedan acceder a ese dinero en este momento de crisis por coronavirus.

Otro de los ajustes podrían ser que ya no sean 45 días sino máximo 30 días o hasta menos tiempo para que se declare procedente el seguro por desempleo y con ello tratar de que no sea mucho el tiempo que los trabajadores pasen adversidades, pues en la actualidad es hasta el día 46 de no tener empleo cuando se podría realizar un trámite por seguro de desempleo.