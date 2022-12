SICT pide a aerolíneas que amplíen su operación y promete subir categoría

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) busca que las empresas aumenten sus vuelos en el país y en conexiones con Estados Unidos, afirmó Jorge Nuño Lara, titular de esa dependencia.

En comparecencia en la Cámara de Diputados, el funcionario que recién tomó las riendas de la dependencia informó que ha pedido a las empresas operadoras que aumenten su capacidad de vuelos en México.

“En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como en el resto de la red de aeropuertos hemos pedido que las aerolíneas incrementen su capacidad para la atención de pasajeros y que no se hagan demoras, y si se hacen estamos decididos a imponer sanciones”, dijo.

Incluso, en la industria aérea teme que el gobierno permita a las aerolíneas de otros países operar vuelos entre aeropuertos nacionales, algo denominado en la industria aérea como cabotaje.

El sector aéreo enfrenta varios retos, pero uno de los más importantes es la degradación de las autoridades por parte de su par de Estados Unidos.

Desde mayo de 2021, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) fue degradada de categoría 1 a 2.

Por eso, las empresas mexicanas no pueden ampliar sus operaciones desde y hacía Estados Unidos. Es decir, no pueden abrir nuevas rutas, no pueden ampliar frecuencias y no pueden operar aviones más grandes.



Nuño Lara aseguró que esto va a ser solucionado en abril de 2023, ante los diputados federales.

“Se han atendido los 39 hallazgos, ya casi tenemos 80 por ciento de ellos atendidos, por lo que la próxima semana tendremos las conclusiones al respecto", agregó.

También aseguró que a inicios de 2023 funcionarios del gobierno de EU visitarán México con este propósito.

