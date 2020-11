SAT:¿Cómo puedo suspender actividades?

La suspensión de actividades ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se realiza regularmente cuando se interrumpan todas las actividades económicas que den lugar a la presentación de declaraciones periódicas de pago o informativas.

Lo realizan las Personas Físicas que interrumpan las actividades económicas que den lugar a la presentación de declaraciones o cuando cambien de residencia fiscal.

El trámite se puede gestionar en el portal del SAT, pero hay que tomar en cuenta que el sistema no permite lapsos largos de tiempo en espera sin actividad -aproximadamente 20 minutos-, por lo que se te recomienda no suspender la captura de información una vez iniciada, por el riesgo que la sesión se interrumpa y se pierdan los datos capturados, debiendo realizar nuevamente la captura.

Como contribuyente se puede solicitar una suspensión de actividades

¿Cuándo se presenta la suspensión de actividades ante el SAT?

Dentro del mes siguiente a aquél en que interrumpan todas las actividades económicas que den lugar a la presentación de declaraciones periódicas.

Cuando se trate de cambio de residencia fiscal de México a un país en el extranjero, este aviso se presentará con no más de dos meses de anticipación.

De acuerdo con el fisco, las suspensiones se realizan cuando un causante no presenta las declaraciones a las que está obligado o cuando la información proporcionada por otras autoridades o contribuyentes confirman que no ha realizado actividades económicas durante dos ejercicios fiscales consecutivos o más.

Es de resaltar que una vez dados de baja, los contribuyentes no pueden seguir con sus actividades formales de manera regular; es decir, no pueden seguir emitir facturas y cualquier documento que liberen no tendrá validez para la autoridad.

Tampoco pueden obtener sellos digitales o validar nóminas, que son otros requisitos que solicita la autoridad, dependiendo de las actividades del contribuyente.

Como te hemos mencionado en otras ocasiones en “La Verdad Noticias", el fisco afirma que las suspensiones de RFC le permiten mantener un registro actualizado del padrón de contribuyentes, diferenciando a aquellos que sí están activos respecto de los que no.

TE RECOMENDAMOS LEER: SAT: Régimen de Incorporación Fisca (RIF); esquema de tributación opcional

En el SAT valoramos las costumbres y tradiciones de nuestro país. El 1 y 2 de noviembre celebramos el #DíaDeMuertos para honrar la memoria de nuestros seres queridos. pic.twitter.com/OT0cNxJzrs — SATMX (@SATMX) November 2, 2020

Los contribuyentes que tienen el RFC suspendido pueden reanudar sus actividades a partir de la fecha de la suspensión en el portal de internet del SAT