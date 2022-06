SAT va contra los contribuyentes deudores e involucra al Buró de Crédito

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está ejerciendo mayor presión contra los deudores y con el objetivo que estos paguen sus deudas incluso los ha reportado al Buró de Crédito, registrando un aumento del 69% de estos reportes, según reveló el financiero.

Gracias a la Ley de Transparencia se ha revelado que las personas física que fueron reportadas por el servicio tributario pasaron de 328 mil 847 en promedio mensual en 2018 a 55 mil 34 contribuyentes en los primeros cuatro meses de 2022.

Así mismo los adeudos de aquellas personas pasaron de 101 mil 676 millones de pesos en promedio en 2018 a 169 mil 904 millones en el presente año, es decir registró un aumento del 67% más.

En cuanto a las empresas, el promedio mensual descendió de 119 mil 493 personas morales reportadas en 2018, a 91 mil 29 empresas reportadas de enero a abril de 2022, es decir se registró una disminución del 24% en el número de reportes este año.

Pero pese a la disminución de los reportes, los adeudos crecieron de 436 mil 52 millones de pesos a 734 mil 138 millones en el periodo señalado.

Remite a los contribuyentes al Buró de Crédito para ejercer presión

El organismo puede enviar a las personas a buró de crédito

Por su parte, Domingo Ruiz López, presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional, indicó que el Servicio de Administración Tributaria tiene la autoridad para remitir al Buró de Crédito a las personas o empresas que tengan adeudos fiscales.

Señaló que esta estrategia se implementó al Código Fiscal de la Federación años atrás, pues “se trata de un mecanismo más de control o de presión sobre los contribuyentes", asegurando que afecta directamente a los contribuyentes.

"Esto tiene consecuencias para los contribuyentes debido a que les va a afectar su historial crediticio y el banco no les va a querer prestar, si alguien tiene un crédito fiscal firme incluso no puede licitar obras públicas", indicó Ruiz López.

¿Qué pasa si no tengo dinero para pagar al SAT?

El organismo puede sancionar a los deudores fiscales

Las deudas con el SAT no son negociables, por lo que estás obligado a pagar y en caso de no hacer el pago a tiempo serás acreedor de multas, intereses y recargos, además serás reportado en el buró de crédito; se cancelaran los CFDI que se te autorizaron y no podrás facturar tus operaciones comerciales; se iniciara un procedimiento administrativo de ejecución. En casos más extremos, el Artículo 151 del Código Fiscal de la Federación (CFF), señala que se puede realizar un embargo de bienes.

