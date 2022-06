SAT utiliza la Constancia fiscal para cobrar adeudos fiscales

Varios usuarios que acudieron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para solicitar su Constancia de Situación Fiscal, han reportado que la institución ha aprovechado este trámite para cobrar adeudos fiscales.

Entre ellos el adeudo por omitir el pago de impuestos por ingresos no reportados hace años, así como el cobro de multas por incumplir con la declaración anual y aquellos que formen parte de su historial.

Fiscalistas han informado a El Universal, que los contribuyentes deben tomar en cuenta que el SAT no puede condicionar la entrega de la constancia al pago de estas deudas añejas o a realizar una regularización de la situación fiscal.

Detalles sobre los cobros por parte del SAT

Por su parte el integrante de la Comisión Técnica Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, Roberto Colín, explicó que el SAT sí puede puede cobrar un crédito o adeudo fincado, pero debe ser en un momento acordado por ambas partes.

Mientras que el consultor, Javier Zepeda, indicó que en caso de haber hecho la declaración y no tener los comprobantes, la institución continuará solicitando el pago, que normalmente son créditos generados por la no presentación de declaraciones.

SAT Constancia de situación fiscal

El SAT ha informado que las personas físicas que no tengan su Constancia de situación fiscal este año no tendrán multas, sin embargo las empresas que no cumplan con esta disposición oficial sí serán acreedoras a multas.

