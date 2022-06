SAT extiende la fecha límite para tramitar la e.firma

De último momento, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha informado que extenderá la prórroga para que los contribuyentes personas físicas tramiten su e.firma, y no tengan complicaciones.

La fecha límite que se había dado para realizar este proceso era 30 de junio, pero se identificó que faltan varios usuarios por lo que la institución decidió dar seis meses más, por lo que el tiempo máximo sería a finales de diciembre.

Fue el presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional, Domingo Ruíz López, quien detalló que es probable que la institución mexicana haya tomado esta decisión ante la escasez de citas para este trámite, dijo:

“Aún no tenían habilitada su e.firma y supongo que no la habilitan porque no hay citas, entonces mandaron hasta fines de diciembre esta obligación”