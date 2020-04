SAT exige declaración anual a pesar del coronavirus

La realidad es que los contribuyentes físicos y morales se encontrarían en peligro de recibir una penalización por no realizar su declaración anual, a causa de una confusión ocasionada por la suspensión de trámites por el coronavirus Covid-19, debido a que el SAT no ha frenado la declaración anual.

Así lo declaró el asesor de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado, German Reyna Herrero, quien dijo que los actos de fiscalización de las autoridades no frenarán, debido a que para el gobierno la recaudación es fundamental.

Indicó que la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) no ha aclarado correctamente si no se va a suspender la declaración anual, por lo que varios contribuyentes, confundidos por la cancelación de labores a causa del coronavirus, podría no declarar.

"Al día de hoy, la mayoría de los contribuyentes aún no tienen lista su declaración...

...anual y los millones de mexicanos no estarían preparados para tenerla en tiempo y forma", señaló.

A mencionada confusión añadió que para el lapso fiscal de este año existirán prellenados que parten de las declaraciones de pagos mensuales mismos que, al ser nuevos, crean muchas dudas.

¿Qué pasará a las personas que no presenten su declaración anual al SAT?

Detalló que la consecuencia de no declarar a tiempo sería la cancelación temporal de los sellos fiscales digitales, los cuales son necesarios para poder emitir facturas, o una multa de hasta 7 mil 390 pesos.

Dijo que según el SAT, en este año hay 3 millones 43 mil contribuyentes registrados, en tanto que a nivel nacional la cifra es de 77 millones 706 mil.

Resaltó que la fiscalización digital ha hecho posible a las autoridades recabar mayores contribuciones, ya que subrayó que en enero del 2019 existieron 679 actos, en tanto que en este año la cifra resultó de 2 mil 99 auditorías electrónicas, lo que equivale a un aumento del 300 por ciento.

Por este manejo electrónico, señaló que los contribuyentes no se encuentran exentos de pagar, a pesar de las circunstancias. Se debe indicar que las personas físicas tienen hasta el 30 de abril del presente año para presentar su declaración de impuestos anual.