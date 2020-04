SAT embargó propiedad de Miguel Alemán Velasco por insolvencia de Interjet

La aerolinea Interjet se encuentra sin ninguna función hasta el momento debido a la pandemia del coronavirus, sin embargo, sus propietarios pasan un caso con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha llevado a cabo un embargo precautorio en una propiedad ubicada en Polanco del responsable solidario de la compañía, Miguel Alemán Velasco, esto se debió a una insolvencia de la marca en cuanto a sus financiamientos.

De acuerdo al Diario Milenio, el embargo, así como los sellos en el número 187 de la calle Ruben Darío se realizó desde la semana pasada, el viernes 17 de abril, no obstante, estos elementos que indican el estado de la propiedad no son visibles, pues encima de ellos se sobrepuso un letrero con avisos sobre la emergencia sanitaria de Covid-19, en donde no especificaron sobre que se trataba.

Casa embargada de empresario

Miguel Alemán Velasco

En este sentido, se argumentó que sería acreedor de una multa Alemán Velasco, ya que es una acción inadecuada para la autoridad fiscal. Además, puntualizó que la propiedad no puede ser vendida ni traslada, esto incluye a la biblioteca, la limosina y una réplica de una silla presidencial dentro del inmueble; sin embargo, este inmueble aun se puede utilizar y mantener sus funciones como en anteriores ocasiones

Y es que el problema en donde Interjet, el cual es propiedad de Miguel Alemán Magnani, hijo de Alemán Velasco, el pasado 25 de marzo de este año diversas arrendadoras decomisaron 27 aviones que usaba la compañía, debido a la falta de solvencia para pagar la renta de las aeronaves, hecho que de inmediato se extendio en la prensa Nacional e iniciando un caso en contra de los empresarios.

Aerolínea Interjet

Cabe mencionar, que estos aviones Airbus realizaban viajes, principalmente, a los Estados Unidos, en específico a Arizona y a California, según datos proporcionados por un consultor de aviación de IBA Group a El Financiero Bloomberg. Durante el proceso el Sindicato de Trabajadores de la Sección 15 de Interjet se había protegido el empleo de 6,000 operadores a través de la aprobación de un esquema de permisos voluntarios sin goce de sueldo en periodos de 30, 60 y 90 días.