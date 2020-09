SAT aplica multas si no declaras la compra-venta de un vehículo

Al momento de comprar o vender un auto hay obligaciones fiscales que debes cumplir, es decir, tienes que notificar al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de estos movimientos mediante tu declaración de impuestos para evitar multas, recargos o auditorías.

No importa si fue por desconocimiento, estos avisos son obligatorios y las multas acumulables. Por cada obligación no declarada dentro del plazo correspondiente puedes recibir una multa que va de los mil 400 hasta 17 mil 370 pesos, según el Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

Además, no cumplir con estas obligaciones puede repercutir en otras áreas como tu historial crediticio, ya que el SAT puede proporcionar información a las instituciones bancarias sobre estas faltas, y esto ser causa de la negativa de un crédito.

Se debe pagar un impuesto por una compra-venta de un vehículo

SAT obliga a pagar un impuesto por la compra-venta de un coche

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los ingresos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por multas fiscales llegaron a los 6 mil 741.2 millones de pesos durante el primer semestre de 2020, lo que representa un aumento de 179% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Ser transparentes con tus impuestos implica notificar de todos los ingresos y egresos, por ello si compras o vendes un auto tienes distintas obligaciones que cumplir. Si eres persona física y vendes tu coche, tienes que pagar un impuesto, ya que esto representa un ingreso extra para tu bolsillo; en cambio, si eres el comprador puedes deducir este gasto de impuestos.

¿Qué sucede al venderlo?

De acuerdo con el Régimen de Enajenación de Bienes, las personas físicas que obtienen ingresos derivados de la transmisión de propiedad de bienes (ya sea a través de una venta o permuta) tienen la obligación de notificarlo en su declaración anual, incluso si no estás inscritos en el RFC, por lo que debes darte de alta.

Es importante recalcar que la cantidad gravable es únicamente sobre la utilidad de la venta; es decir, que al costo del auto se le debe restar el precio al que se vendió para sacar la utilidad; por ello, entre mayor sea el precio del auto, mayor será el porcentaje de impuestos que te cobren, siendo la cantidad máxima el 35% del valor del vehículo. Todo esto sólo aplica si la transacción se realiza entre particulares.

Además, el vendedor debe hacer una declaración mensual esporádica en el mes en que se hace la compra-venta, para que el impuesto pueda ser cobrado por única ocasión.

En cambio, si la transacción se hace entre un particular (que vende) y una personal moral o empresa (que compra) no hay ninguna retención de impuestos, siempre y cuando la operación no sea mayor a 175 mil pesos, que es el monto máximo deducible.

Por ello, lo recomendable es que vendas tu auto a una empresa, si lo haces tu única preocupación será que te ofrezcan un precio justo. En este sentido, es importante que busques compañías que se dedican a este tipo de transacciones, ya que cuentan con cotizadores y pueden ofrecerte un buen precio al instante; en cambio, si lo vendes a un particular, tienes que esperar a que llegue un interesado.

Otro aspecto que debes considerar antes de vender tu vehículo, es que de acuerdo con la Ley Contra Lavado de Dinero, cualquier transacción que supere los 250 mil pesos es sujeta a revisión debido a la vulnerabilidad que esta cantidad representa.

¿Qué sucede al comprarlo?

Como comprador de un auto estás en mejor posición, ya que puedes deducir los gastos por la compra si te encuentras bajo el régimen de honorarios, actividad empresarial o régimen de incorporación fiscal, pero considera que el monto máximo deducible es de 175 mil pesos, ya sea por auto nuevo o usado.

TE PUEDE INTERESAR: SAT podrá embargar bienes a terceros

Si esta acción la realizas entre particulares hay otro inconveniente: no podrán emitir una factura y sin ella no podrás deducir tus pagos, en cambio si lo hace con una empresa, ésta está obligada a otorgar factura.

Con información de MSN News