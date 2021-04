116 nombres han sido agregados al listado global de presuntas empresas factureras del Servicio de Administración Tributaria (SAT). También conocidas como empresas fantasma, estas compañías emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Según con lo divulgado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entre las compañías listadas, figuran personas físicas, consultoras, arrendadoras, empresas de asesoría, constructoras, de servicios aduanales, comercializadoras, despachos de contadores, empresas de logística, entre otras más.

Agrega el SAT a 116 empresas factureras a su lista

La Verdad Noticias informa que a dichas empresas se les ubicó en el supuesto de presunción, con base en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y se les notificó a cada una de ellas el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizaron los hechos particulares por los cuales se les consideró procedente la referida presunción.

De conformidad con este artículo, cada uno de los contribuyentes mencionados en el listado del SAT cuenta un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, para presentar la documentación e información que considere pertinente para desvirtuar los hechos pormenorizados.

SAT anexa 116 nombres a la lista de supuestas empresas factureras en México.

Es de precisar que, si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados, se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no han desvirtuado los hechos que se les imputan.

En ese tenor, el SAT destacó que se hace debido a que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.

