SAT amplía horarios para declaración anual de personas físicas

A partir del 1 de abril de 2022 las personas físicas deberán presentar su Declaración Anual 2021. Ahora es más fácil y rápido a través de las mejoras e innovaciones que ofrece el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que pone a disposición de los contribuyentes, entre estas se encuentra la ampliación de horarios.

También se encuentra el portal para recibir orientación en el servicio al cliente en caso de alguna duda. Recuerda que las personas físicas tienen hasta el 31 de abril para presentar la declaración anual.

De acuerdo con lo que dio a conocer la dependencia fiscalizadora, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ampliará los horarios de atención en las oficinas, de las 8:30 a las 18:00 horas en días hábiles a partir de abril.

SAT implementa nuevos horarios para recibir la Declaración Anual

El SAT renueva las aplicaciones para declaraciones de impuestos

En oficina virtual puedes solicitar asesoría y orientación desde la comodidad de tu casa a través de la oficina virtual gracias a que la condonación de impuestos ya no es permitida.

En OrientaSAT Ahora puedes obtener ayuda las 24 horas dentro del portal de la institución, De igual forma, puedes solicitar informes a través de MarcaSAT (55-6272-2728). Disponible a partir del 1 de abril.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, las multas del SAT por no presentar la declaración anual van desde los $1,560 pesos hasta los $38,700, esta cantidad depende de la situación del contribuyente. Si no cumple con la declaración anual genera un antecedente negativo ante el SAT, una de las consecuencias que las personas físicas no perciben.

Otra de las sanciones por no presentar la declaración anual es que el SAT puede restringir al contribuyente el certificado de sello digital de manera temporal, conocido como 'muerte civil', con esta sanción no se podrán emitir comprobantes fiscales (facturas) hasta reactivar nuevamente el sello.

¿Cómo hacer mi declaración anual de SAT?

Para realizar la declaración anual, los contribuyentes deberán entrar al portal web de trámites y servicios del SAT y seleccionar la opción "Presenta tu Declaración Anual". Una vez ahí tendrás que ingresar tu RFC, contraseña y firma electrónica. Posteriormente se te indicará qué datos hay que registrar para concluir el trámite.

