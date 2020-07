SAT alista remate de propiedad de más de 5 mdp del exgobernador Javier Duarte

Se prepara SAT para vender una de las casas del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se prepara para rematar una propiedad del ex gobernador de Veracruz; Javier Duarte quien actualmente cumple una condena de nueve años tras las rejas por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

El próximo remate que tiene previsto el SAT será respecto a una casa, propiedad de Duarte de Ochoa, la cual se encuentra ubicada en el Puerto de Veracruz, dicho inmueble ha sido valuada por cerca de 5.4 millones de pesos.

Enrique Peña Nieto de gira en la entidad veracruzana con Javier Duarte

Se informó que este dinero que logre obtener el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la subasta programada el próximo 20 de julio será utilizado para cubrir más de 20 créditos fiscales del Javier Duarte. Se informó que este remate dará inicio con la cantidad de 3.6 millones de pesos.

Recordemos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), determinó que fue durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, que se presentaron irregularidades en el manejo de recursos federales por la cantidad de 44 mil 839.1 millones de pesos.

Se indicó también que gran parte de este dinero pertenecía a recursos del estado de Veracruz, los cuales fueron manejados de forma ilegal entre los años de 2014 y 2015. Delitos por los cuales desde el año 2016, Javier Duarte se encuentra en prisión.

La casa a rematar de Javier Duarte por SAT está valuada por 5.4 mdp

Detalles de la propiedad que rematará SAT

Valuada en 5.4 millones de pesos

Ubicada en esquina de la calle Miguel Lerdo con el callejón Holtzinger, Zona Centro

La propiedad la conforman dos inmuebles

Suman casi 270 metros cuadrados de construcción

Cabe mencionar que hasta el momento, esta propiedad decomisada al ex mandatario veracruzano, Javier Duarte es la segunda más valiosa con la que cuenta el SAT para rematar.

SAT: En mira la ex esposa de Javier Duarte, Karime Macías

Las autoridades mexicanas van por todo y no solo Javier Duarte debe comparecer ante la ley, sino la ex esposa de este Karime Macias y esta ya se encuentra en la mira de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quien ha girado ocho mandamientos de ejecución contra de Karime Macías, ex esposa de Duarte Ochoa, a la que reclaman el pago de una suma arriba de los cuatro millones de pesos.

El ex matrimonio Duarte Macías en periodo de gobierno del Estado de Veracruz

En la actualidad, Karime Macías radica en Londres y ya está localizada por las autoridades mexicanas, la cual ha solicitado la extradición en 2019. Recordemos que la ex esposa de Javier Durante, Macías fue acusada de un fraude que ascendía a los 112 millones de pesos contra el DIF de la entidad veracruzana.

TE PUEDE INTERESAR: SAT añade a 100 presuntos “factureros” a lista negra por fraude

En fechas recientes el Fiscal General de la República (FGR),Alejandro Gertz Manero dijo que aún se continúa dando seguimiento a la extradición de Karime Macías.